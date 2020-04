El 'anime': gran apuesta de las plataformas de televisión

El anime está de moda y las plataformas televisivas han apostado fuerte por este género de animación. Ayer llegó a Netflix un destacado ejemplo, la primera parte de la tercera temporada de Ataque a los titanes, para muchos conocida por su nombre original Shingeki no Kyojin. La afamada serie japonesa se suma a un amplio catálogo de este género de animación en Netflix, que ha sido la plataforma que más ha apostado por las series de anime en los últimos años, aunque también hay muchos ejemplos en HBO y Amazon Prime Video.

Netflix tiene en su catálogo algunas de las producciones más emblemáticas del anime internacional como Neon Genesis Evangelion, Death Note, One Punch Man, Naruto o FullMetal Alchemist: Brotherhood, todas con una gran popularidad y una legión de fans a las espaldas antes de dar el salto a la plataforma estadounidense.

Pero el compromiso de la plataforma de streaming con el anime no se ha limitado a la adquisición de títulos para su catálogo. Netflix ha dedicado un gran esfuerzo en tener un amplio contenido en exclusiva, ya sea con la adquisición de derechos únicos de emisión para series como The Seven Deadly Sins, o incluso en la producción propia y original.

En el 2017, Netflix estrenó la que sería su primera producción de una serie de anime, Castlevania. A partir de entonces, ha alcanzado casi la veintena de producciones propias, entre las que destacan la serie Baki, de artes marciales, o Aggretsuko, una comedia sarcástica.

También Amazon Prime Video es otra de las grandes distribuidoras de contenido audiovisual que ha reforzado su apuesta por el anime, especialmente desde que en el 2017 llegara a un acuerdo con Selecta Vision, la mayor distribuidora de anime en España.

Cuenta con algunas series que le diferencian de las otras plataformas y que han alcanzado un importante número de seguidores, como Banana Fish!, un thriller en la que el protagonista, Ash Lynx, es el líder de una banda callejera de Nueva York.

Otros de sus títulos son Vinland Saga, una serie de acción y aventura protagonizada por vikingos, y Dororo, caracterizada por su rasgo sobrenatural y de fantástica, en la que el protagonista, Hyakkimaru, un joven samurái tendrá que recuperar partes de su cuerpos que fueron entregadas a doce demonios.

En el caso de HBO, en su catálogo se pueden ver series como Bakugan Battle Planet o clásicos del anime más infantil, como Doraemon o Yo-Kai Watch.

Una oferta más limitada que Netflix o Amazon Prime Video, algo que cambiará con la llegada de HBO Max, su futura plataforma de contenidos en internet, que incluirá Crunchyroll, una web especializada en manga y anime con una amplia oferta que desde este año tiene producciones propias.

También destaca Filmin por la particularidad de su catálogo de anime. Apuesta, debido a su carácter más especializado en el público cinéfilo, en un menor número de series para darle más importancia a las películas como Dragon Ball Super: Brolly o algunas menos reconocidas.

Mientras que Movistar+ ha apostado por el contenido propio. Tuvo especial relevancia la serie Virtual Hero debido a que su creador era el youtuber El Rubius. Aunque también cuenta en su catálogo con títulos de renombre internacional como No Game, No Life, Las crónicas de Shannara o Gangsta. Una variada oferta que demuestra el auge de un género con una gran aceptación entre un público juvenil que desde hoy podrán ver los 12 episodios que componen la primera parte de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin (Netflix).