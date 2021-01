Angy: "Claro que hubo líos y enamoramientos en 'Física o Química'"

Aunque se dio a conocer como cantante en el concurso musical 'Factor X', la gran oportunidad televisiva para Angy Fernández (Palma, 1990) le llegó como la aguerrida Paula de 'Física o Química', papel en el que debutó con solo 17 años. Casi una década después del final de la serie, la también ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena' ha retomado su papel en la secuela 'FoQ: el reencuentro', en la que su personaje está en pleno divorcio de Gorka (Adam Jezierski) y luchando por la custodia de su hijo.

¿Está contenta con la vida actual que han imaginado los guionistas de 'FoQ: el reencuentro' para Paula?

Sí, aunque evidentemente no es una vida idílica porque todos tenemos nuestros altibajos y no todo nos va bien. Más allá de los problemas que tiene Paula con su matrimonio, ha llegado a trabajar en lo que le gusta y tiene un hijo maravilloso, así que creo que está muy bien planteado cómo está ahora.

'Física o Química' fue muy transgresora en su momento. ¿Cree que lo fue incluso más que 'Élite', que tanto ha marcado a las nuevas generaciones?

'Élite' también tiene cosas fuertes, pero para este 2020 ya nos hemos acostumbrado. En cambio, en aquel momento nadie estaba acostumbrado a cosas tan fuertes en televisión. Aunque no es que fueran fuertes, sino que era la realidad, pero plasmada en una serie familiar y de instituto. Si hicimos que la gente hablara fue por algo.

¿Qué piensa cuando se ve ahora en los capítulos de la 'Física o Química' original?

A veces flipo porque veo que actuaba fatal, sobre todo en la primera temporada. Noto que fui mejorando, porque la serie fue mi escuela. Me alegro que vieran algo en mí, porque el 'casting' lo hice fatal. Pero es que estaban buscando chicos de nuestra edad y no más mayores, que seguro que actuarían mejor.

Atresmedia no ha descartado que se rueden más episodios de esta secuela. ¿Le gustaría?

Claro! Evidentemente diría que sí porque hay mucha gente a la que le gustaría. Pero también me gustaría seguir trabajando como actriz pero haciendo otros personajes.

¿Cuál es la relación entre los actores? Maxi Iglesias confesó en la presentación de la secuela que hay compañeros de la serie con los que no ha hablado en 10 años.

La relación es muy buena, pero es que entonces había muchas cosas por gestionar: con esa edad, de adolescentes, con éxito, dinero, acaba la serie y cada uno va por su lado, haces otras cosas, conoces a otras personas... Fue algo muy fuerte para nosotros, vivimos muchas cosas, éramos una familia, pero en las mejores familias tampoco están todo el rato de buenas. Luego nos hemos ido encontrando, algunos nos hemos visto y ahora ha sido el momento perfecto para reencontrarnos, con más madurez.

Hace un tiempo confesó que en aquella época comenzó su depresión por todas esas cosas que tuvo que gestionar.

Pero no fue por 'Física o Química'. Yo estaba en la serie, en '40, el musical', en una relación tóxica, se me juntó todo y salieron todos los traumas que no había gestionado cuando era pequeña, una pérdida, cosas del colegio... Yo decidí compartirlo porque estaba mejor y me gustaría que la gente pidiera ayuda para salir adelante.

¿Se ha notado mucho la ausencia en esta secuela de Úrsula Corberó, uno de los pilares de 'Física o Química'?

La hemos echado mucho de menos! Úrsula es una tía divertidísima y siempre nos hemos llevado superbien. En este reencuentro nos lo hemos pasado muy bien y a veces decíamos: qué risas nos habríamos echado si hubiese estado Úrsula. La queremos mucho y nos alegramos de todo lo que le está pasando.

En el primer episodio de esta secuela hacen un guiño a aquella famosa entrevista de Corberó, en la que aseguraba que en 'Física o Química' todos se liaron con todos.

Claro que hubo líos y enamoramientos, pero es que éramos adolescentes... Era igual que como en cualquier colegio o en cualquier trabajo. Pero no nos liábamos todos con todos, no había orgías (ríe). Lo de la casa rural lo decimos siempre de coña, porque no pasó nada, yo tenía novio... Fue una cosa superdivertida de Javier Calvo escribiendo unos personajes para un juego de rol.

¿No les sorprende que después de tantos años de acabar la serie siga vivo su fenómeno fan?

Es muy fuerte que siga vivo y que haya gente que en su momento fueran muy pequeños y no podían ver la serie y la hayan visto ahora. En el confinamiento estaba en casa encerrada y me llegaban mensajes de niñas y chicos diciéndome que estaban viendo la serie. Y a mis compañeros les pasaba igual.

¿Qué lugar ocupa la música en su vida? Porque hace años del lanzamiento de su segundo y último disco.

Ahora mismo, la música forma parte de mi vida. Me encantaría grabar un videoclip, tengo cosas escritas, pero ahora mismo me quiero centrar en la interpretación y cuando pueda, cuando esté todo más colocado, me gustaría sacar alguna canción. La música me gusta mucho, pero la interpretación me apasiona más.

¿Ha sido la sombra de Paula, su personaje en 'Física o Química', muy alargada en su carrera?

Más que la sombra de Paula, la sombra de Angy, de alguien que se dedica a cantar y a actuar y a la que conocen por participar en programas de televisión. Eso, a veces, puede jugar en tu contra o ser un tabú para dedicarte al mundo de la interpretación.

¿Dónde la veremos próximamente?

En este 2021 tenemos una gira muy potente con 'La llamada', que espero que se pueda hacer. Y grabé el piloto de una serie muy innovadora que espero que en algún momento vea la luz.