Ana Obregón y Anne Igartiburu despedirán el año en TVE

Este 2020 no está siendo un año fácil para nadie. Un año que muchos esperan que acabe de una vez con la esperanza de que el 2021 signifique el inicio del fin de la pandemia. En estos momentos extraños y complicados en que también las fiestas de Navidad y de Fin de año se presentan diferentes y con incertidumbre, RTVE ha querido dar una especial relevancia a las campanadas de Nochevieja con la presencia de Ana Obregon, a la que acompañará Anne Igartiburu desde la Puerta del Sol en Madrid.

Ana Obregon regresa a TVE en un año especialmente dura para ella tras la pérdida de su hijo Àlex, que fallecía de cáncer el pasado13 de mayo a los 27 años. La actriz, apartada de toda actividad profesional desde hace meses, vuelve a la cadena a la que ha estado vinculada durante años con programas y series como Ana y los 7, A las once en casa, Hostal Royal Manzanares, Anillos de Oro y ¿Qué apostamos?, entre otros muchos.

No es la primera vez que Obregón da la bienvenida al nuevo año, ya que lo hizo en tres ocasiones anteriores: en 1994 con Joaquín Prat, y en 1995 y 2004 junto a Ramón García.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", ha declarado Ana, que en varias ocasiones se ha solidarizado y ha compartidos su dolor con la familias de las víctimas del covid-19 en sus redes sociales.

Post de Ana Obregón en su cuenta de Instagram anunciando su participación en la retransmisión de la campanadas de Fin de Año.

DOS MUJERES AL FRENTE

Junto a ella, Anne Igartiburu, presentadora de Corazón, que sumará ya 16 años consecutivos al frente de las 'Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol'.

"Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial. No somos los mismos nidamos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Yque ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores, ha apuntado Anne, para quien vivirlo junto a Ana es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos", ha añadido la veterana presentadora vasca.

Se da la circunstancia que es la primera vez en la historia de RTVE que dos mujeres retransmitirán una de las citas más especiales de año

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA EN RTVE

RTVE también ha presentado la que será su programación navideña en la que la música volverá a ser la gran protagonista en espacios tan históricos como 'Telepasión', con Florentino Fernández, Alaska y la Terremoto de Alcorcón, y muchas caras conocidas de RTVE; y los programas especiales de Pablo Alborán, Vanesa Martín y el incombustible Raphael.

El humor y la risa estará garantizada en Nochevieja de la mano de un clásico de la última noche del año: José Mota. Y para recibir con ilusión el nuevo año, Feliz 2021, un especial con más de 70 artistas nacionales presentado por Flo y Chenoa.

Y uno de los grandes programas de la cadena púbica, 'MasterChef Junior, buscará al mejor minichef de España en su octava edición . También otro clásico como la 'Gala Inocente inocente', no faltará a la cita navideña en su en su noveno año consecutivo en el que los famosos serán las víctimas de divertidas inocentadas por una buena causa.

Y como no, el clásico entre los clásicos, el Sorteo de la Lotería de Navidad, estará presente apara abrir la programación especial el 22 de diciembre. El Mensaje del Rey y el Concierto de Año Nuevo desde Viena completan la programación de RTVE para las próximas fiestas navideñas.