American crime story revivirá el caso Clinton-Lewinsky

Tras el caso O.J. Simpson y el asesinato de Gianni Versace (con Penélope Cruz y Ricky Martin en el reparto), le toca el turno al escándalo Clinton-Lewinsky, que será el nuevo tema que abordará la miniserie American crime story. En esa ocasión, no hubo cadáver de por medio, pero sí que fue casi el asesinato político (y matrimonial) del entonces presidente de EEUU.

Titulada Impeachment (aludiendo al proceso de destitución contra el presidente), la tercera temporada de esta producción que aborda casos criminales que han impactado en EEUU narrará la historia de Monica Lewinsky y su relación cuando era becaria en la Casa Blanca con el entonces máximo dirigente estadounidense, Bill Clinton, quien en 1998 fue sometido a un juicio político por este enorme escándalo que casi se salda con su salida del cargo.

La propia Lewinsky ejercerá como productora en la serie, creada por Ryan Murphy (American horror story y Glee). La actriz Beanie Feldstein (Súper Empollonas) encarnará a la exbecaria de la Casa Blanca en este proyecto basado en el libro de Jeffrey Toobin A vast conspiracy: the real sex scandal that nearly brought down a president.