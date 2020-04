'Amar es para siempre', un éxito con 1.840 capítulos

Todavía no llega a los 2.137 capítulos de Santa Bárbara, pero va por el mismo camino... Amar es para siempre alcanza esta semana los 1.840 capítulos, convirtiéndose en unas de las series clave de la sobremesa desde hace ocho temporadas. Pero no es la única que lleva en la pequeña pantalla muchas temporadas. Y es que espacios como Puente Viejo, Acacias 38, Servir y proteger o Mercado Central se han convertido en ficciones casi como de la familia. Todas cuentan con un público fiel y todas andan sobre el millón de espectadores diarios.

El hecho de estar en casa, confinados por el covid-19, ha hecho que el número de telespectadores se incremente. Si la media de la audiencia se sitúa entre 1.400.000 y 1.600.000 usuarios, ahora ha aumentado entre 300.000 y 400.000 espectadores.

De hecho, las redes sociales se inundan de tuits. «Es algo que funciona», explica Jordi Frades, director de Diagonal TV, la productora de ficción del grupo Endemol Shine Iberia, que desde 1997 se dedica a la producción de series y películas para la televisión, así como largometrajes de cine. Actualmente tienen en emisión series producciones como El nudo, en Atresplayer premium, Mercado central, en la sobremesa TVE, y Amar es para siempre, en Antena 3.

productor DE ÉXITOS / Frades es uno de los directores más respetados de la ficción española y entre sus producciones se encuentran películas y series de lo más prestigiosas que han conseguido grandes galardones y el reconocimiento por el público en general, como La Señora, Isabel y La catedral del car.

Pero, ¿por qué triunfa una serie o no? Frades lo tiene claro: «Una serie buena es un golpe de suerte, y a veces salen bien y otras mal. Yo soy la misma persona que está detrás de una o de otra... Pero eso le pasa hasta a Woody Allen y Spielberg, no todo han sido obras maestras y no puede haber nadie que sepa más que ellos».

Sin embargo, hay series que nos vienen acompañando desde hace años, como las de sobremesa, que se han convertido en parte de la familia. «El público que las ve, las convierte en personas con las que conviven y le llegan a decir a los actores: Te veo a ti más que a mi hijo», comenta Frades.

A pesar de la cantidad de capítulos que llevan todas consigo, donde hemos visto crecer a muchos de sus protagonistas, tienen una línea: «Por ejemplo, en Amar es para siempre va cambiando parte del reparto pero los asturianos son las caras representativas de la serie», explica el director de la cinta La corona partida.

Entrando y saliendo mucha parte del elenco, y aunque en casa muchas veces decimos «voy a dejar de verla», «la próxima temporada no la veo», «estoy cansado», lo cierto es que se trata de algo emocional: «Acaba formando parte de la lógica intrínseca y al final acabas viéndola y dices he vuelto a caer». Y eso que el principio de una serie no es nada fácil... «Necesitas que la gente se encariñe, pero cuesta». señala Frades.

«Cualquier serie diaria de la tarde es muy consciente de que el público en su mayoría es gente que no trabaja, ya sea porque tienen una edad o jóvenes. Realmente no se piensa para un público determinado, sino que sea de corte popular. Están basadas en tramas populares que pueden sucederle a cualquier persona, que pueden reconocerlas, aunque sean de época», explica el director.

La ficción española vive un buen momento y aunque en el entretenimiento hayan llegado las series turcas desde hace algunos años, suplantando a las latinoamericanas, hay hueco para todos.

Y sobre seguir la misma tendencia que los turcos explica el creador del thriller Matadero: «Sí hecho de menos el salir de este hiprrealismo, entre comilllas, y hacer algo más folclórico, pero sí éxotico».