Adiós a Eduardo Gómez

Luto en el mundo de la telecomedia. El actor cómico Eduardo Gómez (Madrid, 1951), conocido por las series La que se avecina, o Aquí no hay quien viva, falleció ayer en Madrid a los 68 años. «Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león», escribió en su cuenta de Twitter Alberto Caballero, autor de estas series,

La capilla ardiente del actor se instaló ayer en el tanatorio madrileño de la M-30, y sus restos mortales serán velados allí hasta hoy al mediodía.

En el tanatorio, su hijo, Héctor Gómez, expresó su admiración por la «fortaleza» de su padre, que luchó «como buen gladiador» contra el cáncer, una enfermedad que llevaba «con la máxima discreción posible».

«Luchó hasta el final», afirmó Héctor, quien explicó que solo al final la familia ha hecho pública la causa del fallecimiento, un cáncer, porque quiso llevar esta enfermedad de manera discreta, para «no preocupar a la gente».

La muerte de Gómez ha provocado una avalancha de reacciones en las redes sociales. Fernando Tejero se ha despedido de su padre Mariano en la ficción en Aquí no hay quien viva: «Eduardo compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero».

Santiago Segura le ha definido como «un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano». El director Álex de la Iglesia ha recordado una frase que le decía Gómez: «El humor no tiene ni puta gracia». «Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado». «En estos casi 20 años que han pasado desde que nos conocemos, siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar», ha escrito la actriz Lidia San José.

SUS INICIOS / Gómez comenzó su carrera en los 90 con pequeños papeles en series y como figurante en películas, trabajos que compaginaba como vendedor o dependiente, hasta que su papel en Aquí no hay quien viva le dio el espaldarazo definitivo.

Su personaje Mariano le valió en el 2005 el Premio de la Unión de Actores al Mejor Secundario en TV. Trabajó durante diez años en La que se avecina y participó en pequeños papeles en películas como en La gran aventura de Mortadelo y Filemón y en Torrente 3.

Entre sus últimos trabajos figura la serie Gym Tony. Gómez popularizó una serie de frases de sus personajes que sus fans han recordado en las redes, como «Soy Mariano Delgado, metrosexual y pensador».