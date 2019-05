Las 10 series que no te puedes perder en junio

El mes de junio del 2019 viene marcado no solo por estrenos, sino sobre todo por nuevas temporadas de series con mucho tirón, como 'Black mirror', 'Big little lies', 'El cuento de la criada' y 'Paquita Salas', además de las interesantes 'Dark' (el día 21 en Netflix), 'Line of duty' (el 20 en Movistar Seriesmanía), 'Pose' (el 12 en HBO) y 'Fear the walking dead' (día 3 en AMC). Entre las novedades, destacan dramas policiacos como 'Hierro' y 'City on a hill', una ficción de superhéroes poco convencionales ('Doom Patrol') y el terror de 'NOS4A2'.

LA VÍCTIMA

11 de junio. Filmin





¿Hasta dónde llegaría una madre para vengar el asesinato de su hijo? Este es el dilema moral que se plantea esta serie británica de la BBC inspirada en un caso real que conmocionó a la opinión pública en 1993, el brutal asesinato de James Bulger, un niño de 2 años, a manos de dos menores de 10. Catorce años después de que mataran a su hijo, una mujer (Kelly MacDonald) es acusada de revelar la identidad del supuesto asesino de su pequeño e intentar acabar con su vida. El presunto culpable, un conductor de autobuses, insiste en su inocencia.

DOOM PATROL

5 de junio. HBO

Cyborg, Robotman, el Hombre Negativo, Elasti-Girl y Crazy Jane forman una patrulla de superhéroes inadaptados, poseedores de unos poderes que nunca quisieron y que adquirieron debido a varios accidentes. Surgidos del universo DC Comics, están dirigidos por un científico loco, al que todos conocen como El Jefe. En el reparto de esta serie de 13 capítulos con un tono bastante gamberro figuran Timothy Dalton, Brendan Fraser, Diane Guerrero, April Bowly y Matt Bomer.

NOS4A2 (NOSFERATU)

5 de junio. AMC

El malo de 'Héroes', Zachary Quinto, sigue siendo villano en esta serie de terror sobrenatural basada en un 'best-seller' de Joe Hill, el hijo de Stephen King, que remoza la leyenda vampírica. Aquí encarna a un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños y luego deposita lo que queda de ellos en Christmasland, un retorcido pueblo navideño creado por su imaginación, donde todos los días es Navidad y la infelicidad es un delito. Una joven artista (Ashleigh Cummings) será su némesis.

BLACK MIRROR

5 de junio. Netflix

Charlie Brooker vuelve a hacernos reflexionar sobre nuestra dependencia por las nuevas tecnologías en la quinta temporada de la serie, que cuenta con solo tres episodios. Miley Cyrus, como una estrella musical que intenta conectar con sus fans a través de un minirrobot que repite sus prefabricados mensajes de empoderamiento personal, es la estrella indiscutible de uno de los episodios, mientras los otros dos se centran en un taxista que pierde el control y la crisis de una pareja.

EL CUENTO DE LA CRIADA

6 de junio. HBO

"Sé testigo del nacimiento de la revolución", reza el tráiler de la tercera temporada de la inquietante serie inspirada en la novela homónima de Margaret Atwood. El futuro distópico que planteaba la ficción está a punto de ponerse patas arribas después de la decisión de June (Elisabeth Moss) de entregar al bebé y quedarse en Gilead. ¿Está ya realmente preparada para poder derrocar el autoritario sistema patriarcal?

HIERRO

7 de junio. Movistar+

Los espectaculares paisajes del Hierro son el escenario en el que discurre este drama policiaco protagonizado por dos personajes muy dispares que tendrán que colaborar para resolver un crimen. Candela Peña interpreta a una jueza que, como castigo por su vehemente comportamiento, es confinada a la remota isla canaria. Su primer caso será el asesinato de un joven que estaba a punto de casarse con la hija de un intrigante empresario (Darío Grandinetti).

BIG LITTLE LIES

10 de junio. HBO

Después de una brillante primera temporada, la segunda tanda de episodios vuelve a reunir a los personajes de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz y Laura Dern, ahora más unidas al compartir el terrible secreto que marcó el desenlace de la anterior entrega de la serie. Meryl Streep se muda a la idílica Monterrey como la suegra del personaje de Kidman y con la intención de resolver un misterio (para ella, no para los espectadores): ¿qué le ocurrió realmente a su hijo?



CITY ON A HILL

17 de junio. Movistar Series

Ben Affleck y Matt Damon son los productores ejecutivos de este drama policial de Showtime ambientado en los bajos fondos del Boston de los años 90 y protagonizado por dos personajes antagónicos que formarán tándem para combatir la escalada de violencia en la ciudad: un cínico y corrupto agente del FBI (Kevin Bacon) y el nuevo ayudante del fiscal del distrito, un afroamericano recién llegado de Brooklyn (Aldis Hodge).

EUPHORIA

17 de junio. HBO

HBO apuesta por las series para adolescentes (que tan buen resultado le están dando a Netflix con títulos como 'Por 13 razones', 'Élite' y 'Sex education') con esta ficción protagonizada por la exestrella Disney Zendaya. Creada por Sam Levinson ('Nación salvaje'), cuenta con el rapero Drake como productor y está basada en una producción israelí. La búsqueda de la propia identidad, el sexo, las drogas, las redes sociales, el amor y la amistad son algunos de los temas que aborda la serie, en la que los jóvenes se ven superados por el torbellino de nuevas sensaciones que llegan con la adolescencia.

PAQUITA SALAS

28 de junio. Netflix

La apuesta cañí de Netflix. Como el ave fénix, 'Paquita Salas' estrena su tercera temporada con la protagonista (Brays Efe) dispuesta a resurgir de sus cenizas. El cierre de la agencia PS Management no será impedimento para que la representante con más carácter del 'show business' patrio regrese para volver a comerse el mundo en los seis nuevos capítulos. Terelu Campos repetirá como Bárbara Valiente, la propietaria del 'showroom' al que Magüi (Belén Cuesta) lleva su currículum tras separarse de su querida Paquita, mientras que los 'triunfitos' Miki y Famous harán un 'cameo' en la serie de 'los Javis'.