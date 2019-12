Santos Urbaneja alerta de que las cárceles "se están llenando de personas con discapacidad"

Fernando Santos Urbaneja, fiscal delegado para la Protección de personas con discapacidad en Andalucía, ha lamentado hoy el "terrible problema sordo" al que se enfrenta este colectivo y sus familias en el ámbito judicial.

En este sentido, ha explicado que, en ocasiones, las resoluciones de incidentes que describe como "sociosanitarios" cursan con dos delitos, uno por, por ejemplo, haber dado un empujón a un familiar (maltrato) y otro de atentado contra el agente de Policía que acude a solucionar la situación, lo que "está llenando las cárceles de personas con discapacidad", pese a que quizá el autor de los hechos solo "se ha agitado y hay que contenerle probablemente".

Santos Urbaneja recuerda que esta situación por la que discapacitados cumplen penas en prisiones y no en psiquiátricos se ha acentuado, sobre todo, desde el año 2003 debido a dos factores.

En primer lugar, porque el maltrato poco relevante en el ámbito familiar ha pasado de ser falta a delito y, además, porque con los juicios rápidos pueden transcurrir solo 24 horas entre el hecho y la sentencia, con lo que "no da tiempo de darse cuenta de discapacidades límites o moderadas", no se analiza la afectación de la falta de facultades psíquicas en el hecho y se impone una pena.

Santos Urbaneja añade que, a veces, esta incluye el alejamiento de la víctima y, pese a la reforma del Código Penal para que si se aplica esta medida se ofrezcan apoyos, "se está poniendo sin apoyo".

Por tanto, la persona discapacitada que que no tiene adónde ir regresa a su casa y su familia lo acoge, pero está cometiendo "otro delito que se suma a los dos primeros y ya tenemos tres delitos en tres días. Acaba entrando en la cárcel. Es un drama que no sé cómo no se pone remedio", asegura.

De este modo, hace hincapié en que "estos hechos se producen en incidentes sociosanitarios, de agitaciones a veces por falta de tratamiento, situaciones de agobio en las que estas personas que son vulnerables por su discapacidad requieren el auxilio familiar y de las fuerzas de seguridad".

Santos Urbaneja recuerda una estadística que elaboró hace algunos años, que indicaba que el 16% de los detenidos tiene discapacidad y, de estos, el 83% lo fueron por maltrato al familiar o al policía, lo que ocurría en una situación de estado de descompensación "que requiere una intervención sanitaria". Por esto, afirma que "es tremendo. No sé cómo sigue pasando".

Más recursos para psicodeficientes

En otro orden de cosas, este fiscal ha anunciado que ha solicitado una reunión a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en la que reclamará el aumento de plazas en centros para personas psicodeficientes, que son aquellas que tienen una discapacidad y un trastorno mental y de conducta asociado.

Sobre estas personas, recuerda que "casi en todos los casos de psicodeficientes hay consumo de tóxicos, alcohol y drogas", y que en la actualidad hay lista de espera para acceder a los centros.

Todo ello, pese a que "tienen una conducta totalmente disruptiva y ponen al límite al sistema, a padres, vecinos y trabajadores sociales. Necesitan un recurso y unas terapias que en casa no se pueden dar. Los padres llegan desesperados", asegura.

Santos Urbaneja subraya que el Estatuto de Autonomía de Andalucía "dice que las personas que sufren estos trastornos mentales y crónicos tienen derecho a programas especiales y preferentes".

En este sentido, en referencia a los recursos públicos insta a "priorizar las situaciones más graves y con mayor impacto en la pérdida de derechos del propio afectado y de los demás".

"Muchísimos" niños con autismo

Entre otros aspectos, el fiscal delegado para la Protección de personas con discapacidad en Andalucía también ha aludido en un comunicado a la "preocupación" por el aumento de casos de niños con padecimientos relacionados con el espectro autista, "cuyo número e incidencia era mucho menor hace solo un par de décadas".

En declaraciones a este periódico, ha abundado en que "no se sabe por qué" se ha registrado este incremento y ha destacado que "tenemos muchísimos niños y también hay algunos con trastorno de conducta asociado, es muy difícil abordarlo", ha comentado, destacando no obstante la "ejemplaridad" de la asociación Autismo Córdoba.