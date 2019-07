Reciben el alta los cuatro heridos por un choque entre dos vehículos en Posadas

Las cuatro personas que resultaron heridas este miércoles, como resultado de una colisión por alcance protagonizada por dos vehículos, que tuvo lugar en una carretera provincial que discurre por el término municipal de Posadas, han recibido el alta hospitalaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, a donde fueron trasladados tras el siniestro los cuatro heridos, en concreto tres varones, de 19, 27 y 30 años y una cuarta persona de la que no han trascendido datos, que, tras ser atendidos en Urgencias del complejo hospitalario y al no revestir gravedad sus heridas, recibieron el alta este mismo miércoles, pues no era preciso su ingreso en planta de hospitalización.

En cuanto al accidente en sí, según informó Emergencias 112 Andalucía, un ciudadano llamó al 112 en la mañana de este miércoles para pedir ayuda, ya que dos coches habían colisionado en la carretera CO-5316, en la entrada de la aldea de Rivero, indicando que había personas heridas.

De forma inmediata, el centro coordinador de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, al Parque Comarcal de Bomberos de la Diputación de Córdoba, ubicado en la vecina localidad cordobesa de Palma del Río, y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Una vez en el lugar del siniestro, los facultativos confirmaron al 112 que el accidente se había saldado con cuatro heridos, que fueron trasladados al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde, tras ser atendidos, recibieron el alta el mismo día.