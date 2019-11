Un policía sobre la víctima de 'La Manada' de Pozoblanco: "Me dijo 'lo sabía, nadie me creía'"

El tercer día del juicio a La Manada de Pozoblanco que está celebrando el juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba se ha centrado, principalmente, en las declaraciones de los agentes de la Policía Foral de Navarra, que han asegurado que tenían “tres autos judiciales” para analizar los teléfonos móviles de los cuatro encausados: Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, José Ángel Prenda y Antonio Manuel Guerrero.

En cuanto a la información aportada, el agente que localizó a la víctima ha afirmado que, al hablar con ella por teléfono, esta “se echó a llorar y me dijo ‘Lo sabía, lo sabía, lo sabía, nadie me creía’”. Los procesados están siendo juzgados por la supuesta comisión de un delito de abusos sexuales, otro contra la intimidad y, en el caso de uno de ellos, otro leve de lesiones.

El citado policía analizó los terminales y encontró dos vídeos que recogen los presuntos abusos sexuales y a la víctima gracias a un lunar que tiene sobre el pecho y que pudo observar en una imagen de una red social.

Después de esto, contactó con la Policía Local de Pozoblanco para que facilitaran su teléfono a la joven y que esta contactara con él, lo que hizo el 16 de septiembre del 2016, cuatro meses después de que ocurrieran los presuntos hechos.

Una vez que ella le telefoneó, este agente le explicó que habían encontrado unas imágenes por las que podría ser víctima de un presunto delito sexual y es entonces cuando, según se ha referido más arriba, la víctima confirmó sus sospechas.

La joven decidió poner la denuncia con la Policía Foral de Navarra

El mismo testigo ha indicado que se le ofreció plantear una denuncia en cualquier sede policial, pero que ella decidió ponerla con la Policía Foral de Navarra. También ha comentado que cada avance se puso en conocimiento del juez de Instrucción 4 de Pamplona (que investigaba en aquellos momentos la violación grupal de los Sanfermines por la que los procesados fueron condenados junto a un quinto individuo).

Este magistrado les comisionó para que viajaran a Córdoba, se encontraran con la víctima, le tomaran la denuncia y recabasen otras pruebas relacionadas con los hechos, como las fotografías que se realizaron al vestido que llevaba la joven aquella noche, que según el testigo estaba roto o descosido, y los cabellos que se recogieron como muestra para tratar de investigar si había consumido algún tipo de estupefaciente que explicase su situación de inconsciencia.

Además de estos detalles, el agente ha comentado que se encontró con la joven en un hotel de Córdoba y que le mostró imágenes de lo ocurrido, pero no los videos. Junto a esto, ha indicado que la perjudicaba no recordaba nada y que no se le informó de que los presuntos abusadores eran investigados por una agresión sexual en grupo en los Sanfermines.

El testigo ha confirmado que las imágenes fueron difundidas a través de dos teléfonos móviles y ha ratificado las expresiones que se recogieron en los grupos de Whatsapp La Manada y El Peligro.

El juez pide “calma”

A preguntas de la defensa, el policía ha confirmado que investigaba lo sucedido en Pamplona, pero “si observo un hecho delictivo, debo comunicarlo y es lo que hice”.

De este modo, dado que Agustín Martínez Becerra, abogado de La Manada, ha insistido en interrogarle en distintas ocasiones qué buscaba en los teléfonos de los encausados, ha puntualizado que “estaba buscando datos para identificar e individualizar cada una de las acciones de estas personas”, porque en las imágenes de los Sanfermines, en ocasiones, no se veía los rostros de los implicados.

Este y otros testimonios serán claves para ayudar al titular del juzgado, Luis Javier Santos, a adoptar una decisión acerca de la nulidad de los vídeos que recogen las imágenes de los tocamientos como prueba.

Así, cabe recordar que Matínez Becerra sostiene que se ha realizado una investigación prospectiva, rechazada por el Poder Judicial, y que ha habido un “exceso policial” en las actuaciones, por lo que la obtención de las pruebas habría sido ilícita en su opinión.

La tercera sesión del juicio a La Manada de Pozoblanco ha registrado este miércoles cierta tensión entre la defensa de los procesados y testigos de la Policía Foral de Navarra. La situación ha sido tal que el juez ha llegado a interrumpir a Agustín Martínez Becerra cuando este ha preguntado al segundo testigo si “estaban buscando las fotos de los penes de estos señores para cotejarlas”.

Analizaron el contenido de los teléfonos de los procesados

Esto después de que los dos declarantes hayan afirmado, a preguntas de las partes, que recibieron el encargo del juez instructor de Pamplona para analizar el contenido de los teléfonos de los procesados, con el objetivo identificar claramente a los autores de la agresión sexual en grupo en los Sanfermines del 2016.

El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, Luis Javier Santos, ha llamado a la calma en distintas ocasiones. El primer testigo ha destacado la necesidad de conocer los archivos de los móviles para realizar el estudio pericial.

De este modo, ha aclarado que necesitaban “elementos para comparar, porque había imágenes en las que, por ejemplo, solo se ven zapatillas”. Una vez que uno de los agentes localizó los vídeos grabados en Córdoba, según este testigo, el titular de Instrucción 4 de Pamplona (que investigaba la causa abierta por la agresión sexual grupa) le pidió que intenten identificar a la víctima y la ubicación.

Según este compareciente, la víctima confirmó haber sufrido un incidente en mayo y “que apareció en Pozoblanco dentro de un vehículo denuda”, que un encausado “le pidió una felación y parece que la golpeó”.