Le piden ocho años de prisión por abusar de una menor

El ministerio público pide la imposición de una pena de 8 años de prisión para un hombre acusado de abusos sexuales sobre una menor, cometido en el año 2014, cuando la víctima tenía 14 años.

Según el la conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso este periódico, entre los días 13 y 14 de febrero del año 2014, el procesado, tras conseguir el número de teléfono la víctima, empezó a enviarle mensajes por whatsapp, "con el fin de flirtear con ella, llegando incluso a proponerle que le remitiera alguna foto desnuda". El procesado consiguió citarse con la menor para un paseo el día 15 de febrero del 2014.

Así, el citado día el encartado recogió a la menor y la llevó en coche a una zona solitaria y apartada, "una vez allí ¨-continúa el escrito del fiscal- el procesado agarró a la víctima por debajo del brazo y la sentó encima de sus piernas y ambos comenzaron a besarse en la boca, hasta que el acusado dirigido por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, introdujo su mano por dentro de la camiseta" de la menor y comenzó a practicarle tocamientos, a lo que la chica se negaba, pese a la insistencia del encartado, que empezó a tocarle dentro del pantalón. La chica, según recoge la calificación del fiscal, le manifestó que no quería y que nunca había tenido relaciones sexuales, a pesar de lo cual, el hombre llegó a decirle "no pasa nada, yo antes he tenido relaciones con una niña de tu edad y eso no pasa nada" y en un momento dado, los tocamientos llegaron a hacer daño a la menor que "suplicó al borde del llanto que se detuviera", a lo que el acusado accedió, pero intentó seguidamente que la chica le hiciera una felación, sin conseguirlo por la resistencia de la menor.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de abusos sexuales y reclama para el acusado una pena de 8 años de prisión y una orden de alejamiento de la víctima de 10 años.