'La Manada' en Pozoblanco: convocan una protesta el martes ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba por el inicio del juicio

La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres ha convocado una concentración el próximo martes, 19 de noviembre, a las 9.30 horas ante la puerta de la Ciudad de la Justicia con motivo del inicio del juicio a La Manada de Pozoblanco.

La plataforma aglutina a alrededor de 70 entidades de toda la provincia y lleva más de dos décadas de trabajo en Córdoba. Fuentes de este colectivo informaron a este diario de que han prestado apoyo a la familia de la víctima de Pozoblanco, con el objetivo de que "no se encontrara sola".

En un mensaje difundido por sistemas de mensajería, la Plataforma señala que "fue a ella, luego a ellas, mañana puedes ser Tú, tu hija, hermana, nieta, sobrina, amiga. Nos puede tocar a todas. No somos libres de estar en la calle, a la hora que queramos, como queramos. Ellos los varones, van como quieren y cuando quieren, no corren, no miran para atrás, no los juzgan, no los criminalizan. Los violadores son los culpables, los que no respetan, los que en manadas se sienten fuertes y valientes, machotes. Les da igual que tengas 14, 19, 27, 30, 40 años sólo quieren violar divertirse a costa de la más débil, sin escrúpulos, sin vergüenza, se sienten protegidos y libres. Contra tantas violaciones, contra tantas manadas, contra tantos cómplices, las mujeres nos unimos y nos rebelamos. Apoyamos a nuestra hermana de Pozoblanco. Nosotras Hermana estamos contigo, nosotros hermana sí te creemos. No te quedes en casa, acude y participa el martes 19. Todas con nuestra hermana. #hermananosotrassitecreemos".