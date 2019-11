El juez decano afirma que lo manifestado por los abogados "no se ajusta a la realidad"

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, ha salido este sábado al paso de las críticas realizadas desde el Colegio de Abogados de Córdoba sobre el funcionamiento del juzgado de 24 horas y ha afirmado que lo manifestado por el decano de esta entidad, José Luis Garrido, "no se ajusta a la realidad".

En este sentido, ha detallado que desde que este órgano fue creado el pasado mes de marzo "siempre ha funcionado con perfecta normalidad, sin incidencias, y recibe detenidos las 24 horas todos los días".

Garrido indicó ayer viernes que los dos turnos diarios de traslado de detenidos establecidos con las Fuerzas de Seguridad del Estado (como resultado de un acuerdo de los jueces de instrucción que ya recurrió este colegio) dejan "sin sentido el juzgado de 24 horas".

Entre otras ideas, apuntó que esto obliga a muchos detenidos a "regalar" una noche en el calabozo gratuitamente por no ser atendidos de inmediato en el juzgado. El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, reunido en Córdoba, mostró su respaldo al colegio cordobés en la petición de que se revise el citado acuerdo.

Igual que en Madrid o Sevilla

Sin embargo, Pareja ha explicado que en las capitales de provincia existe el protocolo de "dos conducciones diarias de detenidos al igual que en Córdoba" y ha aclarado que en este caso se realizan a las 10.30 y a las 18.30 horas, pero si hay detenidos durante ese tiempo "los llevan en conducciones extraordinarias".

El juez decano ha precisado que "se hace así para que tanto el juzgado de Guardia como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan racionalizar el trabajo y los medios disponibles".

De este modo, ha citado a modo de ejemplo las conducciones de detenidos que se realizan en otras ciudades con juzgado de 24 horas y en las que, "por supuesto, al igual que en Córdoba, se contempla que se harán cuántas extraordinarias sea necesario para garantizar los derechos de las personas detenidas".

Entre estas ha hecho referencia a Zaragoza (dos conducciones, a las 10.00 y a las 16.00 horas); Madrid (una a las 9.00 y otra a las 12.00 horas); Granada (a las 9.00 y a las 13.00 horas); Sevilla (a las 10.00 y a las 17.00 horas); Bilbao (una a las 10.00 horas y otra, a las 16.00 horas) y Valencia (a las 8.30 y a las 16.30 horas).

Por otra parte, el Colegio de Abogados señaló que "durante la madrugada no se está haciendo uso del turno de oficio porque no se está actuando de noche en este juzgado", a lo que Pareja ha respondido que "no todos los letrados que actúan son de oficio. También los hay de libre designación".

No hay constancia de quejas

Así, el juez decano de Córdoba ha afirmado que "no hay constancia de queja alguna ni por parte de los letrados ni por parte de las personas que utilizan el servicio". Además, ha abundado en que "tampoco hay constancia de que ninguna persona ‘pase noches en prisión gratuitamente’. Es más, no hay constancia de que se haya presentado denuncia alguna por detención ilegal por haber pasado ‘noches en prisión gratuitamente’ o que se haya pedido habeas corpus por dicho motivo".

Por último, Miguel Ángel Pareja ha recordado que "los jueces de guardia, entre otras funciones, tienen la de garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas", detallando que entre estos se encuentra "el derecho fundamental a la libertad" y que "me consta que cumplen puntual y fielmente con dicha obligación".