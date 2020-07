Interceptado un coche e investigada una persona por contrabando de tabaco en La Torrecilla

La Policía Nacional está investigando en Córdoba, "al menos, a una persona" por la presunta comisión de un delito de contrabando de tabaco, después de interceptar en la madrugada del jueves pasado un coche que portaba esta mercancía en el polígono industrial de La Torrecilla.

Fuentes próximas al suceso han indicado que se trataría de una cantidad de "cierta envergadura", ya que, como se ha referido, los hechos podrían constituir un delito. La ley de Represión del Contrabando establece que esto ocurre "cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros".

No obstante, por ahora no ha sido posible conocer más detalles acerca de la operación, dado que la investigación que se está desarrollando tiene carácter reservado y las actuaciones son secretas. La misma fuente ha señalado que "queda mucho por hacer" para esclarecer los hechos. Sí ha trascendido que la persona encartada (no se ha determinado si fue detenida o si es vecina de Córdoba) es la conductora del vehículo.