Incendio en la catedral de Nôtre Dame, en París

Un virulento incendio está asolando la catedral de Nôtre Dame, en París. La aguja central de la catedral se ha derrumbado devorada por el fuego, que afecta a buena parte del tejado del templo gótico.

Las llamas aparecieron sobre las 18.50 de la tarde, poco después de la hora de cierre al público del monumento, que se encontraba en obras de restauración.

Los bomberos han vinculado el fuego a los trabajos de renovación que se estaban realizando en la iglesia. Las llamas han provocado una intensa humareda de colores amarillos.

El fuego ha tomado uno de los monumentos más visitados de Europa. Unos 13 millones de personas lo visitan cada año.

Kaissia Rouan, que se encontraba en el parque adyacente al templo, aseguró a Efe que "cuando llegaron los bomberos ya había muchas llamas que salían del tejado" de la catedral.

"Hemos visto mucho humo, pensábamos que era por las obras que están haciendo. Cada vez había más, nos hemos ido a la parte delantera y nos han desalojado para evitar que nos afectara el humo. Hemos visto las llamas salir de la catedral. Es muy triste", aseguró la turista visiblemente afectada.

Parisinos y turistas observan asombrados el incendio en la catedral. Foto: EFE / MARÍA DÍAZ VALDERRAMA



El edificio, templo católico, se comenzó a construir en el siglo XII y se acabó en el XIV, y es una de las principales atracciones turísticas de la capital francesa.

Una de las prioridades en la lucha contra el fuego es sacar la mayor cantidad de obras de arte que se pueda así como proteger los edificios colindantes, explican desde la alcaldía de París.

Las estatuas de bronce que adornan la catedral habían sido trasladadas debido a los trabajos de renovación del edificio que inmortalizó Victor Hugo en El jorobado de Nôtre Dame y que está tan ligada a la historia de París.

Un gran despliegue de bomberos trata de controlar las llamas, que salen sobre todo de la aguja central del templo, que es visitado por miles de personas cada día.

La policía ha acordonado la zona y está desalojando a los numerosos turistas que se encontraban dentro de la catedral.

Las llamas devoran el tejado de Nôtre Dame. Foto: EFE / IAN LANGSDON

"Todo está ardiendo. De la carpintería interior del edificio, que data del siglo XIX por una parte y del XIII por otro, no quedará nada", ha deplorado André Finot, portavoz de Nôtre Dame. "Falta ver si resiste la bóveda".

El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige hacia la zona del incendio, así como otros políticos franceses, como Edouard Philippe. Los franceses están viviendo el incendio como una auténtica tragedia nacional.

Desde todas partes del mundo están llegando los lamentos por la pérdida de tan importante monumento. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se suma a las condolencias.

El presidente de EEUU, Donald Trump, también ha lamentado el incendio y llama a los hidroaviones a actuar sobre las llamas.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!