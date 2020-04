Un hombre asesina a su mujer al tirarla por la ventana en Valladolid

Un hombre de 45 años ha sido detenido por el asesinato esta madrugada de su mujer, de 56, al precipitarse por la ventana de la vivienda en la que residían en el barrio de los Pajarillos de Valladolid, han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.

La mujer ha sido hallada sin vida en la calle Alcotán sobre las 2:20 horas, después de que, supuestamente, su marido la haya tirado desde la ventana de la vivienda situada en un tercer piso. Según han informado a Efe fuentes de la Policía Nacional, los hechos se están investigando para determinar las circunstancias del homicidio y concluir si se trata de un nuevo caso de violencia machista.

Las mismas fuentes han precisado, no obstante, que el marido ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su mujer y que no existían denuncias previas de maltrato por parte de la víctima. En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a este crimen machista y cuya víctima no había presentando ninguna denuncia de maltrato, por lo que "no estaba incluida en el sistema VioGEN".

Se trataría del tercer asesinato machista cometido desde que se decretara el estado de alarma. De confirmarse la naturaleza machista del crimen, la sería la víctima mortal número 19 de la violencia de género en lo que va de año en España, la 1.052 desde que comenzaron a registrarse las estadísticas en 2003.

Atención a las víctimas

A pesar del estado de alarma, los servicios de atención y protección de víctimas son esenciales y continúan funcionando. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@mscbs.es.

Si una mujer se encuentra en una situación de emergencia debe llamar al 112, al 091 (Policía Nacional) o al 062 (Guardia Civil) y, en el caso de no poder realizar una llamada, puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, que envía una alerta con su ubicación a las fuerzas de seguridad y también ha sido actualizada durante el estado de alarma.