Un herido por una explosión de gas en Pozoblanco

Un hombre ha resultado herido al explotar una bombona de gas en su vivienda del municipio cordobés de Pozoblanco, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Junta de Andalucía.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 7.40 horas de esta mañana, cuando una persona ha llamado al 112 para alertar sobre un derrumbamiento en una vivienda en la calle Nuestra Señora del Rosario de Pozoblanco, ocurrida a raíz de una explosión de gas, y que había dejado a una persona atrapada en su interior.

De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil, a los bomberos de Pozoblanco y a la policía local.

La Guardia Civil ha podido confirmar que finalmente el ocupante de la vivienda había podido salir por su propio pie, mientras que EPES ha informado de que el herido, un varón de 46 años, ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, aunque le darán el alta en las próximas horas, ya que solo tiene quemaduras de primer grado en las manos y una contusión frontal.

La Policía Local, junto a la casa donde ha ocurrido la explosión. FOTO: M.L.C.

Los bomberos han precisado que el suceso se ha debido a la explosión de una bombona de gas butano y que, además de la vivienda en la que ha ocurrido, ha causado daños a varias casas colindantes. Como medida de seguridad se han tenido que desalojar cuatro casas, además de la de la explosión, lo que ha provocado el desalojo de sus ocupantes, que ronda la decena, y que, según les han informado, no podrán regresar a sus domicilios hasta que sea demolida la casa número 2 que ha sido la afectada. Por el momento, los vecinos desalojados no saben el tiempo que tendrán que estar fuera de sus domicilios, de los que no han podido recoger nada al salir.

Los vecinos desalojados esperan una solución. FOTO: ,M.L.C.