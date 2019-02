Hallada muerta la mujer desaparecida en Lérida

La desaparición de Núria Borràs, profesora de un instituto de Lérida, ha mantenido en vilo este domingo a los vecinos de Les Borges Blanques, después de que su familia alertara de que no había regresado a casa la madrugada del sábado, tras una cena con un grupo de amigos. Un amplio despliegue de búsqueda coordinado por los Mossos d’Esquadra, con la participación de un helicóptero y con la colaboración de varias decenas de voluntarios, ha permitido a media tarde resolver de forma luctuosa el misterio. El vehículo en el que regresaba a casa ha sido localizado en el canal de Serós. La primera hipótesis con la que trabajan los agentes es que Borràs sufrió un accidente y el agua arrastró el coche un largo trecho.

Fue su pareja, con la que tenía dos hijos, la que denunció la desaparición el sábado por la mañana. No respondía al teléfono, pero sobre todo resultaba extraño porque no encajaba con su carácter el hecho de que no avisara de que iba a volver tan tarde. El marido avisó a los Mossos, pero fue cuando la búsqueda se publicitó en las redes sociales que los vecinos salieron en busca de Borràs.

De 34 años, profesora del Institut Manuel de Montsuart y vinculada a Catalunya en Comú, la joven cenó en Lleida con un grupo de amigos. Después, decidieron ir a tomar una copa a la discoteca ‘Manolita’. Alrededor de las cuatro de la madrugada, se despidió. Tenía hasta llegar a casa apenas 20 kilómetros. Por alguna razón que todavía se desconoce, tomó una ruta distinta de la más razonable.

Teléfono

La zona de búsqueda estaba muy acotada desde el pirmer momento. Los Mossos d’Esquadra comprobaron que el teléfono móvil de la víctima dejó de estar activo en el camino de Albatàrrec, muy cerca del punto de partida. Era el lugar adecuado, pues, para iniciar un paciente rastro. A media tarde del domingo, agentes que participaban en la búsqueda han visto en el fondo del canal un Volvo XC60, el vehículo en el que viajaba Borràs. Al descender han podido comprobar que, efectivamente, dentro del auto había, en el asiento del piloto, una persona. Una investigación más paciente deberá determinar las causas por las que la profesora de instituto se salió del camino con fatales consecuencias.