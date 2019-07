La Fiscalía pide tres años cárcel para un hombre por maltratar al hijo de su pareja

La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel para un hombre por maltratar al hijo de su pareja. Además, el Ministerio Fiscal acusa a la madre de un delito contra los deberes asistenciales por no llevar al niño al médico hasta el día siguiente, además de como garante, aunque no como autora material, responsabilizando a la pareja por someter al pequeño a dicha situación. Por su parte, los abogados defensores de la madre y de su compañero sentimental hasta el momento de los hechos solicitan la absolución de sus defendidos por no considerar que exista maltrato al menor.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los días 20 y 23 de junio del 2017, mientras la pareja convivía los fines de semana en Alcolea, localidad donde reside el hombre. Hasta allí se trasladó la madre del menor, que vive en Córdoba, con el pequeño, que contaba en aquel momento dos años de edad, para pasar unos días, tras establecer una relación sentimental en el 2015. La madre del menor llegó al piso de su pareja el día 20.

Al día siguiente la madre tuvo que regresar a Córdoba para solucionar unos trámites sobre un negocio que pretendía montar, estableciéndose entre la pareja una conversación a través de whatsapp, manifestando el hombre que “el niño es un chulo”, además de que el pequeño, que sufría una conjuntivitis, se quejaba de los ojos. El niño presentó ese día unas contusiones al caerse de la cama, según el hombre, que se quedó a cargo del pequeño mientras su madre se encontraba en la capital. Además, tras ducharlo, “se le irritaron los ojos”, causando la irritación el champú o el gel, según la pareja de la mujer. El pequeño tenía una herida en la planta del pie, que la madre no había visto antes, además de equimosis en frente, zona lumbar y extremidades inferiores, y erosiones en la cara.

Cuando la madre regresó de nuevo a Alcolea vio al niño con estas lesiones, pero, según ella, no lo llevó al médico el día 22 porque su pareja le pidió que no lo hiciera para no comprometerlo, manifestando la mujer que “sintió miedo y no lo llevó al médico”. Al día siguiente, 23, la mujer se vino a Córdoba al mediodía, a casa de su madre, que le aconsejó ir al médico, lo que hicieron sobre las 20.00 horas. En el hospital Reina Sofía, al ver distintas lesiones en diferentes grados evolutivos y en varias zonas del cuerpo y ante lo contradictorio de las versiones de la madre y la abuela y haber pasado más de 24 horas de los hechos, las pedíatras de guardia activaron el protocolo de maltrato. Además, el pequeño tenía varias asistencias en centros de salud y urgencias sobre caídas.

La fiscal manifiesta que las lesiones se produjeron por maltrato, entre otros motivos porque los acusados no han declarado que se hayan producido de otra manera, a la vez que las lesiones, según el Ministerio Fiscal, responden a maltrato, atendiendo a los facultativos.

El hombre ha estado en prisión cinco meses y medio por esta causa. En el momento de los hechos, la madre se encontraba embarazada de un niño, de su pareja. Tras este suceso, la madre ha perdido la custodia de dos hijos que tenía anteriormente y del tercero. El caso ha quedado visto para sentencia.