Entran de madrugada a robar en habitaciones del hospital Reina Sofía

¡Que estas cosas pueden ocurrir! Increíble la respuesta de la dirección del Hospital, porque si eso puede ocurrir, ¿para qué los vigilantes? Entrar en ese centro hospitalario de noche no creo que sea algo muy común, por lo que se deduce que los hurtos los hacen personas que permanecen de noche con sus familiares y que andan pendientes de sacar tajada de los incautos enfermos y acompañantes que creen que en un lugar así no es posible que ocurran esos robos. En este caso hay que reconocer que a los vigilantes se les hace más difícil controlar que esto no ocurra, pero aún así, no estaría de mal que estuvieran ojo avizor por aquello de que "el ladrón lo tenemos en casa".