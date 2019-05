10 detenidos y 15 investigados en una trama que amañaba partidos

La Policía Nacional ha detenido a 10 presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas. Además se investigan a 15 personas más. Según fuentes policiales, en la operación han sido arrestados varios futbolistas, entre ellos el exjugador del Real Madrid y Córdoba CF Raúl Bravo, supuesto cabecilla de la organización; Borja Fernández, del Real Valladolid Club de Fútbol; Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de Primera División; Samuel Saiz Alonso, jugador del Getafe, e Íñigo López Montaña, jugador del Deportivo de La Coruña y exfutbolista del Córdoba CF y Huesca.

También han sido detenidos Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club. A todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. El jueves comparecen ante el juez de Huesca. Además, según ha podido confirmar esta misma tarde este periódico de fuentes jurídicas han sido llamados a declarar el exjugador y exdirector deportivo del Córdoba CF, Emilio Vega, que lo hizo esta misma mañana en Córdoba, y el exjugador blanquiverde Carlos Caballero.

También han sido detenidos Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club. A todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.

Abrimos un hilo para recoger las últimas noticias relacionadas con la operación policial.

19:41

El exdirector deportivo del Córdoba CF y Huesca Emilio Vega ha enviado un comunicado a los medios en el que niega que haya sido detenido y ha aclarado que "esta mañana simplemente he prestado declaración porque en la época de los hechos acaecidos era director deportivo de la SD Huesca SAD. Aclarar de nuevo que no estoy detenido y me encuentro sin cargos al respecto".

19:16

La Policía ha informado que a las 15.00 horas se habían practicado diez detenciones -de las once previstas-, la última en Ibiza. Junto a los detenidos, se investiga a 15 personas más relacionadas con el mundo del fútbol y las apuestas deportivas, así como a la Sociedad Deportiva Huesca como persona jurídica, de acuerdo a la información del TSJ de Aragón.

18:59

El juez de instrucción número 5 de Huesca ha citado este jueves a los futbolistas y directivos detenidos. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha referido a las seis detenciones practicadas durante la mañana de este martes: dos en Huesca y las otras en Málaga, Valladolid, Madrid y A Coruña. Estos cuatro últimos serán trasladados a dependencias policiales de la capital y, de aquí, serán trasladados ante el juez de Huesca.

16:56

El consejo de administración de la Sociedad Deportiva Huesca ha emitido un comunicado en el que se desmarca de la operación de amaños deportivos porque al club "no se le imputa la comisión de hecho delictivo alguno" y "quiere dejar muy claro que no ha participado en ninguna actividad irregular ni ha obtenido beneficio deportivo, económico o de cualquier otro tipo derivado de conducta ilícita alguna". Además quiere "clarificar que se mantiene un sumario abierto del que pudieran derivarse responsabilidades a título exclusivamente individual".



16:15

Los detenidos en distintas provincias por corrupción en el deporte declararán ante el juez encargado de la investigación, el titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Huesca, quien abrió diligencias el 12 de noviembre del 2018 tras una denuncia de la Fiscalía. La causa judicial abierta investiga, en principio, la posible comisión de delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo de capitales.

15:52

La Policía Nacional ha informado que se ha detenido en Ibiza al décimo implicado en la red de "amaños deportivos".

14:47

Hasta ahora las detenciones ascienden a nueve.

14:01

Bravo coincidió con Aranda y Borja en el Castilla, filial del Madrid. Aranda e Íñigo López coincidieron luego en el Granada y López pasó después por el Huesca. Estas serían las conexiones del grupo.

13:59

La operación ha sido bautizada con el nombre griego de Oikos por el paso, en dos ocasiones por Grecia, de Bravo, supuesto cabecilla, en el Olimpiacos y en el Paok, donde también estuvo Íñigo López. Oikos significa casa o mejor dicho la unidad básica de la sociedad; es decir, el grupo.

13:39

El presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, ha llegado a las 13.15 horas a la sede del Huesca escoltado por la comitiva juudicial. No iba esposado. Con su presencia ha comenzado el registro en los despachos de la entidad.

13:34

Según Efe habría un segundo detenido en Galicia.

13:26

El Valencia anuncia acciones legales para defenderse de las acusaciones.

13:23

Por ahora, han trascendido dos partidos el Nàstic-Huesca de Segunda en la pasada temporada y el Valladolid-Valencia, de Primera, de este ejercicio. Falta todavía por determinar el tercer encuentro afectado.

13:11

Según diversas fuentes las apuestas se dispararon en el Valladolid-Valencia y fue el desencadenante final en toda la operación policial.

13:08

El tercero de los partidos que investiga la policía es el posible amaño del Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga de esta temporada que confirmó la clasificación del conjunto valencianista para la Champions.

12:39

Tres son los partidos que centran todas las pesquisas policiales.

11:59

El encuentro Huesca-Nàstic (0-1) del 29 de mayo del 2018 levantó la alerta de dos casas de apuestas, 888 y Unibet, porque repentinamente bajaron la apuestas en favor del Huesca. Y subieron mucho las apuestas con dinero ucraniano y chino, que generalmente no se ve atraído por la Segunda División española. Este es uno de los orígenes de la investigación.

Los excordobesistas Emilio Vega, Raúl Bravo, Carlos Caballero e Íñigo López.

11:47

El representante legal de la Sociedad Deportiva Huesca, Pedro Camarero, ha confirmado que se han producido varias detenciones por orden judicial. Asimismo, ha explicado que una comisión judicial se desplazará hasta las instalaciones del club para efectuar un registro y que en las próximas horas el Huesca hará público un comunicado. "Desde el club no hay ninguna preocupación y estamos a disposición de lo que se nos solicite por parte del juzgado", ha dicho Camarero.

11:30

La policía dispone de un listado de partidos de Primera y Segunda División -incluso de un partido de Tercera- que han sido supuestamente amañados por la trama en los últimos años.

11:29

No lo hacían a su nombre, segun fuentes del caso, sino a traves de 'tipsters', como se conoce a apostadores profesionales.

11:28

Fuentes de la investigación han explicado que algunos de estos futbolistas pudieron ganar más dinero apostando en los partidos que ellos sabían que estaban amañados.

11:24

Según las últimas informaciones, Samu Saiz no estaría entre los detenidos aunque sí es uno de los investigados.

11:14

La trama de amaño de partidos obtenía unos beneficios de unos 100.000 euros por cada tongo, según han informado fuentes del caso a El Periódico.

10:52

Partido denunciado

El partido Nàstic-Huesca ya fue denunciado por la Liga ante la Policía Nacional por sospechas de amaño. "Siguiendo el protocolo de actuación establecido por la Dirección de Integridad y Seguridad, LaLiga ha procedido a denunciar los citados hechos ante el servicio de Control del Juego de Azar de la Policía Nacional, por si pudieran ser constitutivos de un delito", anunció LaLiga en un comunicado.

10:49

Partido de segunda amañado

La red consiguió presuntamente su objetivo en el amaño de un partido de segunda división en que las casa de apuestas lograron un volumen de dinero 14 veces superior al normal para esa categoría. Según el 'Marca', ese partido sería el Huesca-Nàstic de la jornada 41 de la temporada 17/18.

10:47

Al menos tres partidos

La investigación ha podido corroborar que los investigados intentaron amañar al menos tres partidos de Primera, Segunda y Tercera División.

10:46

Operación Oikos

La operación policial ha sido bautizada como 'Oikos' y se prevé realizar al menos 11 detenciones en el curso de nueve entradas y registros.

10:33

Según ha podido saber este diario se prevén, al menos, cuatro detenciones más.

10:32

Declaraciones de Javier Tebas al diario 'Marca': "Llevamos más de un año con esto. No podemos contar nada porque hay un secreto de sumario y la policía está haciendo su trabajo. Es muy doloroso, porque afecta a un club al que quiero, pero lo más importante, lo que prima, es acabar con la corrupción en el fútbol".

10:20

A los detenidos se les atribuye pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.

10:17

Se trata de amaño de partidos pertenecientes a las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.

10:13

La Policía Nacional está registrando en estos momentos la sede central del Huesca.

10:09

El cabecilla de la operación sería Raúl Bravo y fuentes cercanas a la operación, que sigue abierta, no descartan nuevas detenciones de futbolistas o directivos de clubs.

10:03

Agustín Lasaosa es el presidente del Huesca, equipo que acaba de descender a Segunda y en su juventud fue futbolista en diversos equipos aragoneses.

10:03

Íñigo López es un veterano futbolista de 36 años que juega en el Deportivo. Antes pasó por el Logroñés, Granada, Paok Salónica, Celta, Córdoba, Huesca y Extremadura.

10:01

Samu Saiz está en activo, tiene 28 años y pertenece a la plantilla del Getafe. Se formó en las categorías inferiores del Madrid y fue jugador del Melilla, Huesca, Leeds antes de fichar por el conjunto madrileño.

10:00

Carlos Aranda ha sido un auténtico trotamundos del balón hasta que se retiró hace tres años. Entre otros equipos ha sido futbolista del Madrid, Numancia, Villarreal, Sevilla, Albacete, Murcia, Osasuna, Levante, Zaragoza, Granada y Las Palmas.

09:58

Borja Fernández se ha retirado hace unas semanas con el Valladolid. Anteriormente jugó en el Madrid, Mallorca y Almería.

09:58

Raul Bravo, presunto cabecilla, se retiró al finalizar la temporada 2017. Ha jugado en el Real Madrid, Leeds, Olympiacos, Numancia, Rayo, Córdoba y Aris de Salonica.