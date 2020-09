Dos detenidos en Castro del Río por pagar con billetes falsos en un local de comida rápida

La Guardia Civil ha detenido en Castro del Río a dos personas como supuestos autores de los delitos de falsificación de moneda y amenazas de muerte con arma blanca. Supuestamente, los arrestados amenazaron al propietario del establecimiento para que no denunciara los hechos. Los detenidos son dos vecinos de la localidad, de 30 y 22 años de edad.

En un local de comida rápida

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en la Policía Local de Castro del Río, de que el propietario de un establecimiento de comida rápida de la localidad, tras comprobar la recaudación había detectado un billete al parecer falso, hecho que no denunció en un primer momento. Pasados unos días, un joven volvió a intentar pagarle con un billete de 50 euros, al parecer también falso, no logrando su propósito al advertirlo el propietario. El hombre intentó retener al joven y mantuvieron un forcejeo, pero logró darse a la fuga tras amenazarlo de muerte con un arma blanca. El dueño del local lo siguió y comprobó que el supuesto autor se reunía con otro joven, al que identificó como la persona que le cambió el primer billete. En ese momento, ambos le amenazaron con el arma blanca para que no comentara nada de lo ocurrido.

Tras ser detenidos, los dos investigados y las diligencias instruidas practicadas por la Guardia Civil fueron entregadas a la autoridad judicial.