Detienen en otro incidente en el colegio Divina Pastora al hombre que arrojó papeles del Sercla

El hombre que fue detenido la semana pasada tras arrojar documentos del edificio del Sercla, ubicado en el bulevar del Gran Capitán, ha vuelto a protagonizar un incidente grave a las puertas del colegio Divina Pastora de la capital cordobesa. El suceso ha ocurrido esta mañana, a eso de las 9 horas, cuando el individuo comenzó a pegar voces e increpar a las familias y niños que acudían a este céntrico colegio, sin ni siquiera llevar puesta la obligatoria mascarilla.

La patrulla de agentes de la Policía Local que se encontraba en ese momento haciendo las labores de vigilancia de las entradas y salidas a los centros escolares fueron quienes trataron de calmar en un primer momento al individuo que, pese a todo, continuó profiriendo gritos en tono amenazante, si bien no llegó a agredir a ninguna de las personas que acudían al colegio. Los policías procedieron entonces a su detención por alteración del orden público y desobediencia a los agentes, ya que no depuso su actitud hasta que no fue apresado. El de nuevo detenido ha pasado a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, como ocurrió la semana pasada. Entonces después de prestar declaración en sede policial, pasó a disposición judicial quedando en libertad a las pocas horas.

El individuo que ha protagonizado este nuevo suceso a las puertas del colegio Divino Pastora es un viejo conocido de la Policía de Córdoba, que cuenta con múltiples detenciones anteriores, y podría tener problemas mentales o algún trastorno psicológico, según las fuentes consultadas. En el suceso de la semana pasada, tuvo que ser atendido por los cortes que se produjo al romper la ventana por donde arrojó la documentación del Sercla, después de colarse en el edificio de Gran Capitán que también ocupan el sindicato CCOO o la patronal CECO. Tanto en ese suceso como en el que ha protagonizado hoy se ha producido un importante revuelo entre la gente, hoy también niños y menores, que se encontraba en el lugar de los hechos.