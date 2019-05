Denuncia ante el juzgado a su excompañero por desaparecer con su hijo

Una mujer de Córdoba ha denunciado ante el juzgado de guardia que su expareja ha desaparecido con su hijo, al menos desde el pasado día 22. Según se recoge en las denuncias presentadas ante el juzgado de guardia y la Policía Nacional, a las que ha tenido acceso este periódico, la mujer había presentado con anterioridad varias denuncias contra su expareja por incumplimiento del régimen de visitas, cuya custodia tiene el padre dada la «precariedad» económica de la progenitora.

Los hechos ahora denunciados se refieren, según se recoge en la denuncia, a que el padre no ha respetado el turno de visitas y no ha entregado al menor cuando debiera. Además, se explica que el denunciado envió, el mismo día que le correspondía visita a la madre por la mañana, un burofax a la mujer, representada por el letrado Eduardo Villarejo, «indicando que trasladaba su domicilio» hasta una localidad malagueña. Así, cuando se personó en la citada dirección comprobó que el número indicado en dicha calle no existía. También denuncia que el hombre tampoco responde a las llamadas que reiteradamente le están haciendo al móvil ella y su madre, «porque las tiene bloqueadas». La madre muestra su preocupación porque no sabe nada de su hijo, que tampoco ha ido al colegio desde el pasado día 22, sin que el padre haya comunicado ningún cambio de expediente. Dada la preocupación de la mujer, también ha intentado ponerse en contacto con la nueva pareja del padre del menor, que también ha dejado de trabajar en su lugar habitual.

En concreto, las denuncias se han formulado por «un presunto delito de detención ilegal y por otro de malos tratos», hacia la denunciante y su hijo. El padre también ha denunciado a la madre por malos tratos.