Cuatro encapuchados asaltan un salón de juegos en Villa del Río con un todoterreno robado

Cuatro encapuchados asaltaron de madrugada un salón de juegos en Villa del Río el lunes pasado, tras empotrar contra el local un Nissan Patrol que habían robado en Montoro, localidad a unos 12 kilómetros de distancia.

Según el propietario de la sala de juegos, los hechos tuvieron lugar en torno a las 03.00 horas del pasado lunes, hora en que el establecimiento ya estaba cerrado y solo quedaba una de las encargadas. Los asaltantes accedieron al interior tras reventar la persiana metálica empotrando el Patrol varias veces. Encapuchados y con guantes para no dejar huellas, los delincuentes provocaron numerosos destrozos pero no hicieron daño a la empleada. Los dueños aún no han evaluado la cuantía de los daños ni determinado a cuánto podría ascender lo robado.

Horas más tarde, el coche robado y utilizado para el asalto fue encontrado abandonado a varios kilómetros de Villa del Río.