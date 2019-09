Crimen de Cabra: incredulidad entre los vecinos

La consternación en la que se encuentra sumida la ciudad de Cabra desde las primeras horas de la mañana de este viernes 20 de septiembre se fue acrecentando a medida que se fueron conociendo más datos del brutal asesinato acaecido en torno a las 3.30 horas de la madrugada y que le costó la vida a A.P.M. de 26 años, tras recibir varias cuchilladas.

Este junto a su novia A.O., también de la misma edad, fueron asaltados cuando se encontraban en un coche, en la zona residencial del PAU-2 próxima a la Ciudad de los Niños.

El joven, perdió la vida a varios metros de distancia del vehículo en la calle Victoria Kent, mientras que la novia, de la misma edad, recibió varias heridas leves de carácter defensivo en las manos, según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación.

Estos que fueron sorprendidos y asaltados por uno o varios individuos, salieron del coche, perdiendo la vida el joven fuera del vehículo y a varios metros de distancia de donde se encontraba estacionado, tras un forcejeo y en las inmediaciones de una pista deportiva, donde ahora la autoridad policial y judicial deberá investigar si las cámaras de videovigilancia existentes en la mencionada pista deportiva, pudieran haber recogido algunas imágenes.

Hasta el lugar de los hechos, tras una llamada efectuada al Servicio de Emergencias 112, se personaron agentes de las policías local y nacional y los servicios de emergencias sanitarios, que no pudieron hacer nada prácticamente por salvar la vida del joven y atendieron en un primer momento a la joven, que fue trasladada al hospital egabrense, donde fue atendida sin llegar a ingresar.

Ante dicho suceso, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha mostrado en nombre de la Corporación municipal y de todos los egabrenses “nuestra consternación y dolor los tremendamente dolorosos hechos ocurridos esta madrugada” y trasladó su apoyo a las familias de las víctimas de este crimen, así como deseó una pronta recuperación a la mujer herida.

Tras relatar los hechos ocurridos y publicados por este periódico, Priego ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al conjunto de la población ante este hecho “que aunque gravísimo no deja de ser puntual”.

Además, ha indicado el regidor egabrense que “un zeta de la Policía Nacional patrulló unos 30 minutos antes de los hechos sin detectar ninguna anomalía por la zona” y ha trasladado todo el apoyo municipal a las fuerzas de seguridad del Estado y Policía Local en la confianza de que ya están poniendo todos los medios humanos y materiales para dar con los responsables de los hechos”.

Ha indicado el alcalde de Cabra que “la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones y mantiene abiertas varias líneas de investigación”.

Además, Fernando Priego ha anunciado que la junta de portavoces ha acordado decretar luto oficial en la ciudad desde las 12.00 horas de hoy hasta las 12.00 de mañana sábado.

Por último, el alcalde llamó a los vecinos a no tener en consideración ninguna noticia que no sea oficial y no se difunda por las redes, porque “pueden causar daños a terceros”.

Tras su comparecencia, tenía lugar una concentración de repulsa a las puertas del Ayuntamiento, donde se guardaron cinco minutos de silencio y donde algunos de los vecinos concentrados, manifestaban a este periódico que no podían dar crédito a lo que había sucedido, ya que Cabra es una ciudad tranquila y segura, a pesar de los habituales delitos leves que como en toda ciudad suelen suceder, pero nunca, hasta llegar a los extremos de un asesinato y en este caso, de un joven.

Opiniones de sobrecogimiento que se unían a todo tipo de comentarios y opiniones en las redes sociales.