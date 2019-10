Consorcio de Bomberos: Calvo-Rubio: "Cuando se archiva no decimos que esté bien hecho"

El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, ha afirmado este miércoles en declaraciones a este periódico que con el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la presunta manipulación de las oposiciones a bombero del Consorcio provincial de la Diputación de Córdoba "no estamos bendiciendo el proceso, ni muchísimo menos", abundando en que "muchas veces lo decimos, puede haber otro tipo de responsabilidades".

De este modo, ha destacado que "cuando alguien se ve en el ámbito del Derecho Penal y declara como investigado es porque algo mal ha hecho, otra cosa distinta es que ese algo mal sea suficiente para constituir un tipo penal".

Por tanto, ha aclarado que, si el procedimiento se archiva, "no estamos diciendo que esté bien hecho, estamos diciendo que desde el punto de vista Penal no se ha logrado acreditar que haya indicios suficientes para considerar delito".

Calvo-Rubio ha puntualizado que "el Penal tiene unos requisitos muy estrictos, porque supone una pena", y por esto "en la protección de los derechos fundamentales está, lógicamente, el que no puede haber nadie sometido a un procedimiento si no está perfectamente acreditado. Ante la más mínima duda, hay que absolver".

A esto ha añadido que "en este país se tiende a veces a que solo hay responsabilidad Penal", pero también las hay "políticas, éticas, morales, civiles y administrativas", ha manifestado, recordando que "el Derecho Penal no es la solución, interviene cuando ya todo lo demás ha fallado".

El fiscal jefe ha señalado, asimismo, que "algunas veces se dice 'Como me han absuelto, soy muy honrado'. Mire usted, no. Hemos dicho que no se ha acreditado que haya cometido un delito, no que sea honrado".