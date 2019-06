Confirmado el crimen de Córdoba como asesinato machista

El concepto "machista" es una etiqueta, y NO uno correcto que englobe lo que representa las relaciones conyugales. POR QUÉ en España NO se nombra este fenómeno como debería ser y se utilizan eufemismos, etiquetas y "discriminaciones positiva" (sic). NO cabe la menor duda que nuestra sociedad ha sido y es misógina, pero este problema NO se va a resolver con otro, como es la misandria. POR QUÉ se oculta cuando la víctima es un hombre ?? CUANTOS se han suicidado o enfermedado ?? igual es más fácil o cómodo señalar al "culpable" de esta lacra al "machista", al que asesina o a la larte visible de la problemática, en vez de determinar que las relaciones conyugales son complejas, conflictuales y crueles cuando el amor se transforma en desamor, la alegría en amargura...