Condenado a casi siete años de prisión por los delitos de maltrato y agresión sexual continuada

El TSJA ha desestimado el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Córdoba que condenaba a un hombre a seis años y nueve meses y un día por los delitos de agresión sexual agravada y maltrato en el ámbito familiar, así como la prohibición de comunicarse con ella o a acercarse a su domicilio o al lugar en el que se encuentre en un radio de 300 metros durante ocho años. Además, se le impuso al acusado la medida de cinco años de libertad vigilada.

La sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Córdoba condenaba al acusado, J.J.P, tras probarse que en 2016 y tras el deterioro de su relación conyugal porque sentía “celos de su esposa, con motivo de que ésta cuidaba de un hombre mayor”, empujó a la mujer sobre un sofá de la vivienda mientras la amenazaba con penetrarla analmente, cosa que finalmente no ocurrió ante las súplicas y el llanto de la mujer, mientras que en un segundo episodio la abordó cuando ésta se encontraba en la cocina, le bajó la ropa y la empujó “haciéndola caer al suelo hasta quedar tendida boca arriba”. En ese momento, el acusado intentó penetrarla, “lo que no logró por no conseguir la erección de su pene. Ante ello, le introdujo en la vagina uno o dos de sus dedos durante unos minutos pese a que la mujer trataba de impedirlo haciendo todo lo posible por cerrar las piernas, moviéndose y dando manotazos”.

Como consecuencia de este segundo episodio, la mujer sufrió “una erosión muy leve con equimosis en región sacra y en cara interna del muslo izquierdo, lesiones que para su curación necesitaron de tan sólo una primera asistencia médica con dos días de curación sin impedimento. Asimismo presentó a raíz del suceso un estado de malestar con síntoma de ansiedad y depresión significativos, sufriendo un trastorno de estrés postraumático”.

La sentencia, que fue recurrida por el acusado, ha sido ahora ratificada por el TSJA al entender que el acusado no negó los hechos ocurridos en el primer episodio, mientras que en el segundo caso “no hay base alguna para recelar que el relato” de la mujer “esté guiado por móvil espurio alguno” a lo que hay que sumar que “la testigo ha mantenido su relato de modo estable y coherente, sin contradicciones ni ambigüedades de ningún tipo, siendo además acordes con el mismo las pequeñas lesiones” detectadas durante la atención médica recibida y valoradas en el informe forense. Junto a ello, admite “como dato comprobado a través de la prueba pericial emitida por profesionales del Instituto de Medicina Legal” que la mujer “sufrió ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, siendo todo ello claramente compatible con los hechos denunciados”.

Contra la sentencia del TJSA, fechada el 24 de septiembre, cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.