'Caso Madeleine McCann': la policía alemana excava en busca de la niña

La Policía alemana registró este martes una parcela en las inmediaciones de Hannover (centro del país) en relación con el caso de la desaparición y el presunto asesinato de la niña británica Madeleine McCann en 2007, por la que está siendo investigado un ciudadano alemán.

Según informó el periódico local 'Hannoversche Allgemeine', agentes de la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y de la Policía regional del estado federado de Baja Sajonia participaron en el registro de la parcela ajardinada, que fue desbrozada y excavada en el curso de las pesquisas.

Una portavoz de la Fiscalía de Braunschweig confirmó que la operación está relacionada con Christian B., el alemán de 43 años con antecedentes de abusos sexuales a menores del que sospecha que secuestró y asesinó a la pequeña en el Algarve portugués hace 13 años.

Sin embargo, la portavoz, cuyas declaraciones fueron citadas por el diario "Bild", no especificó cuál es la relación del sospechoso con la parcela ni cuál era el objeto del registro por parte de los agentes, que fueron fotografiados empleando palas y un perro de búsqueda.

17 CONDENAS

El sospechoso, con 17 condenas por distintos delitos, desde agresión hasta abusos sexuales, cumple en la actualidad condena por tráfico de drogas en la ciudad de Kiel (norte de Alemania). La señal de su teléfono móvil lo ubica cerca del lugar en el que desapareció Madeleine.

No obstante, la fiscalía no ha presentado aun una acusación formal contra Christian B. debido a que no cuenta todavía con indicios suficientes de su presunta autoría.