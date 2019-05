Buscan a un atracador que se ha llevado la recaudación de un salón de juegos en Córdoba

La Policía Nacional busca a un atracador que se ha llevado la recaudación de un salón de juegos en la Avenida del Cairo de la capital cordobesa.

Según fuentes de la Policía Nacional, un individuo con un casco entró sobre las 10.30 horas en el establecimiento y, tras amenazar a los trabajadores, se llevó la caja existente a esas horas de la mañana, cuya cuantía no han sabido aún precisar.

Las fuentes policiales no han sabido concretar aún, ya que la investigación está abierta, si el individuo portaba armas u otro objeto para amenazar a los dependientes del local de juegos.