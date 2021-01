Los bomberos rescatan a un hombre atrapado en su vehículo junto a la rotonda de la avenida del Aeropuerto

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) han acudido esta tarde a rescatar a un hombre que había quedado atrapado dentro de su vehículo tras el vuelco del mismo. Los hechos han ocurrido en torno a las 20.00 horas, cuando los bomberos recibieron el aviso del accidente localizado cerca de la rotonda de la avenida del Aeropuerto, en el kilometro 667 de la N-437.

Fuentes de los bomberos explican que cuando llegaron al lugar encontraron el vehículo volcado con un hombre de unos 50 años atrapado en su interior. El rescate no ha presentado dificultades significativas y el hombre, que presentaba algunos cortes, no reviste lesiones de gravedad. No obstante, ha sido traslado por los servicios sanitarios al Hospital Reina Sofía para su evaluación.

Localización del accidente ocurrido esta tarde junto a la rotonda de la avenida del Aeropuerto