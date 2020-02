Un Avant atropella mortalmente a una persona a la altura de El Higuerón

Una persona ha sido atropellada mortalmente esta tarde por el tren Avant que circula entre Sevilla y Málaga a la altura de El Higuerón, dentro del término municipal de Córdoba, en circunstancias que se desconocen, según acaba de confirmar Renfe, que sí aclara que las vías de AVE están perimetradas por lo que no se puede acceder salvo que se salte una valla.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 18.50 horas, poco después de la salida del tren de la estación de Córdoba, lo que habría provocado retrasos en otros trenes que circulan en la vía del AVE, ya que el vehículo implicado en el accidente ha tenido que pararse, a la espera de que acuda el juez y se produzca el levantamiento del cadáver.

La Policía Nacional ha confirmado que se ha producido una segunda víctima no mortal, que habría resultado herida tras ser despedida sobre las vallas por el tren y que está siendo atendida por los sanitarios, si bien no ha facilitado más detalles, "ya que las personas implicadas en el suceso aún no han sido identificadas".

Al parecer, la Policía Nacional solicitó a Adif que cortara las vías para inspeccionar la zona, por lo que el tráfico ha tenido que detenerse durante treinta minutos, pero según informa Adif a través de Twitter, ya ha sido restablecido.