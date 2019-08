No es la primera vez que hay un atraco en alguna de las sucursales de la calle Ramón y Cajal de Fernán Núñez. En muy pocos metros hay al menos cuatro oficinas de entidades bancarias distintas. "En los últimos años han robado en el Santander, en Cajasur, en la Caja Rural y hoy ha sido en la Caixa", explica la dependienta de una tienda de textiles de la misma calle, pocos metros por encima de la caja robada este miércoles, "pero hoy no nos hemos enterado de nada", matiza. Explica esta comerciante que "esta calle está muy fácil para robar porque se entra derecho desde la carretera y se sale muy pronto hasta ella".

Tampoco oyó ni vio nada otra dependienta, Ana Jiménez. "Ha tenido que ser todo muy rápido porque yo que he salido a las dos menos diez no me he dado cuenta de nada", sostiene, y eso que su tienda está a escasos 20 metros del lugar del atraco, pero tanto las dos dependientas como otro vecino que se acerca desde la plaza explican que "todos hemos visto a los atracadores por las fotos del facebook" --la Guardia Civil de la población solicitó que no se difundieran para no entorpecer la investigación y ponerlos sobre aviso--, dice él. "La verdad es que muy tapados no iban", contestan ellas, ya que ambos atracadores entraron en el banco a cara descubierta.

Después de que prácticamente todo el pueblo haya visto las fotos en las redes sociales, todos coinciden en señalar que "lo que está claro es que no son del pueblo".

Tan limpio y silencioso fue todo que ni los socios del casino mercantil, que se encuentra metros más abajo de la caja asaltada, conocieron lo ocurrido hasta que se les preguntó:

-¿Oye, tú has oído que han robado en La Caixa? -se preguntan entre ellos.

-¿Hoy? - interpela el otro.

- Si, hoy, eso dice este hombre del periódico.

-- Pues yo no me he enterado de nada.

Y allí siguieron, viendo los toros, sin que el atraco les haya hecho perder su rutina.