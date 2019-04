El asesino de Tenerife llevó a su familia a la cueva con la excusa de que tenía regalos escondidos

El niño alemán que huyó del ataque en el que supuestamente su padre asesinó a su madre y hermano en Tenerife comentó que el progenitor llevó a la familia a una cueva donde dijo que tenía escondidos regalos. Al parecer, el hombre, un ciudadano alemán de 42 años, les dijo que había preparado un pícnic para su familia por la zona alta de Adeje.

Según relató el niño a Annelies, vecina de la zona de la Quinta, en Adeje, que ejerció de traductora después de que el niño fuera encontrado perdido a las pocas horas del crimen, ahí fue donde el padre empezó a agredir a su madre.

Cuando ella cayó al suelo "muy malherida" empezó a golpear a su hermano mayor, de 10 años.

En ese momento el pequeño huyó del lugar "y por suerte bajó por otra zona, no por donde habían subido" porque de lo contrario su padre lo hubiera alcanzado, comentó Annelies.

El menor fue encontrado después por una vecina cerca de la finca donde vive Annelies y le llevó a la Policía Municipal, pensando todos que se había perdido y sin sospechar de la tragedia, puesto que no habían podido comunicarse con el niño, que solo habla alemán.

Cuando la vecina y los agentes regresaron con el niño al lugar donde había sido encontrado con la intención de localizar alguna pista sobre sus padres, se acercaron a la casa de Annelies, quien se ofreció a hacer de traductora.

A LA ESPERA DE FAMILIARES

El niño se calmó al poder comunicarse por fin y fue entonces cuando contó la agresión a la madre y a su hermano y su huida del lugar, aunque en ningún momento pensó que hubieran muerto.

De hecho, según Annelies, el niño aún no conoce el trágico final. "Yo no se lo he dicho, eso es tarea de su familia o de los psicólogos", comentó la vecina, que está visitándole con regularidad en el centro donde está tutelado por la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias hasta que sus familiares de Alemania se hagan cargo de él.

Annelies ha explicado que, tras contar la tragedia, el niño estuvo en su casa jugando con su nieto, relajado y seguramente aliviado por encontrar alguien con quien comunicarse.

EL HOMBRE SIGUE SIN COLABORAR

El presunto asesino sigue sin colaborar con la Guardia Civil, que se encarga de la investigación y ayer realizó un registro de su domicilio, ubicado en el casco del municipio sureño.

En principio, la principal hipótesis que se baraja es que el hombre había planificado el crimen aprovechando la visita de su mujer --con la que estaba en trámites de separación-- y sus hijos a la isla, y preparó una excursión por la zona alta del municipio para llevar a su familia a una cueva con el pretexto de buscar huevos de pascua.