Asesinada una mujer en una vivienda en Burgos por su pareja, ya detenido

Una mujer de 28 años ha fallecido esta mañana tras ser apuñalada con un arma blanca, en una vivienda de la localidad burgalesa de Salas de los Infantes, por su "pareja estable", de 39, sin que hubiera denuncias previas por malos tratos, aunque el hombre fue detenido en el 2011 por violencia machista y quedó en libertad.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha explicado en rueda de prensa que el hombre, de nacionalidad búlgara igual que la víctima, y con dos hijos menores que no estaban en ese momento en el pueblo, se ha entregado voluntariamente a la Guardia Civil y ha reconocido los hechos, sin que se sepan las circunstancias que condujeron al crimen.

La pareja, según los vecinos y la Guardia Civil, estaba perfectamente integrada en Salas de los Infantes, localidad en la que viven desde hace varios años, y ambos tenían trabajo, aunque en 2011 se produjo entre ellos lo que el subdelegado del Gobierno ha calificado de "conato de violencia de género".

La mujer no llegó a denunciarlo y no se activó el protocolo correspondiente, ha explicado De la Fuente, quien no ha querido ofrecer más datos sobre ese hecho al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

Sobre ese episodio violento ocurrido en 2011, fuentes de la investigación han detallado a Efe que la mujer acudió a la Guardia Civil, donde puso en conocimiento de los agentes que había sido agredida, por lo que se inició el protocolo de violencia machista y fue trasladada a un centro sanitario para su evaluación.

Una vez fue atendida, la víctima decidió no denunciar ante la Guardia Civil a su pareja, si bien los agentes abrieron un oficio y detuvieron ese mismo día al hombre que fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad posteriormente.

La mujer asesinada esta mañana ocupó el puesto de suplente en la candidatura municipal con la que el PP concurrió en los pasados comicios en Salas de los Infantes y trabaja en un supermercado del pueblo.

En cuanto a su pareja, trabajaba de forma esporádica para el Ayuntamiento de la localidad, según han precisado a Efe fuentes vecinales.

El crimen machista, el 50 que se produce en Castilla y León desde que en 2003 se inició su registro, el segundo de este año en la Comunidad y el vigésimo octavo de España, ha provocado la repulsa unánime de partidos e instituciones, con la declaración de tres días de luto por parte del Ayuntamiento de Salas, que además ha convocado una concentración para esta tarde.

El subdelegado del Gobierno también ha informado de que hace unos días, el 28 de junio, se registró un incendio en la vivienda en la que hoy se ha producido el crimen machista, y ahora se analiza tras lo sucedido ya que "nada hacía pensar que pudiera guardar relación con un caso de violencia de género".

Tras el incendio de la vivienda, la mujer se fue a vivir con los dos hijos al municipio soriano de San Leonardo de Yagüe, por lo que uno de los aspectos de la investigación se centra ahora en averiguar porque hoy estaba en la vivienda incendiada en Salas de los Infantes.