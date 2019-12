Tu abandono me puede matar afirma que la cárcel ha registrado la muerte de cinco presos en un año

La asociación profesional Tu abandono me puede matar ha informado de que, de acuerdo con sus estimaciones, la prisión de Córdoba ha registrado el fallecimiento de cinco reclusos en el último año, desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el día de hoy.

Acerca de las circunstancias de la muerte de estas personas, ha precisado que en uno de los casos ha sido provocada por causas naturales, otra falleció al sufrir un infarto y las otras tres habrían muerto por "posible sobredosis".

Los datos de esta entidad señalan que en las prisiones andaluzas han perdido la vida 47 internos en el mismo periodo. Además, en el conjunto de los centros penitenciarios de España este colectivo ha contabilizado 177 fallecidos.

En 57 casos afirma que se ha tratado de una "posible sobredosis"; otras 42 personas se han "ahorcado"; 17 sufrieron infartos y 41 muertes se han debido a otras causas.

Por otra parte, Tu abandono me puede matar detalla que en el último año (desde el 6 de diciembre del 2018 hasta hace tres días) cinco funcionarios han resultado lesionados en la prisión de Alcolea después de sufrir agresiones de los internos.

El balance de esta entidad apunta que la comunidad autónoma ha contabilizado un total de 118 trabajadores lesionados en sus cárceles y que a nivel nacional se han anotado 355 casos. No obstante, admite que "no es posible registrar todas las agresiones" y recuerda que Cataluña no se incluye en estos resultados porque tiene las competencias en materia penitenciaria transferidas.