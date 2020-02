9 meses de prisión por atropellar a una mujer y su hijo y darse a la fuga

Un tribunal jurado ha condenado a un hombre, D.C.A., a nueve meses de prisión como autor de un delito de omisión del deber de socorro por atropellar a una mujer y su hijo y darse a la fuga en la carretera de Palma del Río el pasado 26 de febrero del 2018. El fallo judicial de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba determina que el atropello no se produjo «debido a una conducta imprudente» de la víctima y que el condenado, un motorista, era «sabedor de que instantes después un turismo que circulaba por la vía había pasado por encima de la mujer». Pese a ello, y «a sabiendas de la gravedad de la lesión y de que no se encontraba en las inmediaciones ninguna persona con capacidad para atenderla, pudiendo haberla socorrido el propio acusado al no existir riesgo alguno, decidió abandonar el lugar omitiendo los esenciales deberes de asistencia», dice el fallo.

Cabe recordar que en el momento del atropello, que se produjo en un paso de cebra, la mujer de 48 años, iba acompañada de su hijo de 12 años, que también sufrió algunas lesiones.

Por aquellos hechos, la Policía Local abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente en el que la motocicleta les embistió y de que un coche, que circulaba justo detrás, no pudo esquivarles y también les atropelló. El accidente se produjo en la carretera de Palma del Río, a la altura del colegio público Alfonso Churruca, y tuvo lugar sobre las 21 horas del 26 de febrero, mañana hará justo dos años. En el accidente ambos resultaron heridos de diversa consideración por lo que tuvieron que ser trasladados, estables y conscientes, al hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permaneció la mujer durante varias semanas con importantes traumatismos.

Desde el momento del accidente, el Equipo Delta de la Policía Local inició una investigación para esclarecer los hechos y localizar al autor del atropello fugado, con el que dieron a mitad del mes de marzo. La Policía Local explicó entonces que la colaboración ciudadana y la aparición de las llaves y el casco del motorista en el lugar del accidente fueron claves para su identificación. El conductor del segundo de los vehículos implicados sí permaneció en el lugar del accidente por lo que no fue juzgado.