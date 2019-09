Youtube lanza un canal de moda que une industria con 'influencers'

Youtube sigue en su línea de ir creando canales temáticos en los que agrupar su contenido ante sus usuarios con un macrocanal de Moda. El nuevo Youtube.com/Fashion agrupará tanto canales ya existentes de empresas, con desfiles o anuncios, y revistas de moda con piezas que el público identifica más con la plataforma de vídeos de Google, como tutoriales de 'influencers' sobre belleza, maquillaje o tendencias.

La empresa estadounidense ha estrenado el canal coincidiendo con la Semana de la Moda de Nueva York, que este año intenta relanzar Tom Ford como nuevo presidente de la patronal de la moda de EEUU, el CFDA. Y lo ha puesto en manos de Derek Blasberg, un periodista de moda muy conocido como presentador en CNN Style y de una serie para Vanity Fair llamada 'Our Man on the Street' (Nuestro hombre en la calle), sobre 'Street style'.

La idea no mencionada es seguir manteniendo Youtube como fuente de referencia frente a la dura competencia de Instagram, donde nuevas 'influencers' se han creado sus propios reinos solo con fotos y vídeos cortos. Google aquí incorpora todas las capacidades de su plataforma: desde la fidelización de sus usuarios a la retransmisión en directo.

Aunque según Blasberg, Fashion no es un canal, sino una plataforma de canales varios que tendrá sus propias estrellas. Para el lanzamiento han recurrido a la diseñadora Victoria Beckham y a un minidocumental de 7 minutos de Michael Kors, pero también a desfiles de Versace, Dior o Chanel.

MARCAS CONOCIDAS

Youtube Fashion, que viene forjándose desde noviembre del 2018, seguirá el modelo de la plataforma de organizar el contenido en secciones, dando protagonismo a la industria del lujo y a los creadores más fieles del canal, en su mayoría autodidactas que un día comenzaron a publicar vídeos. Así, han hecho colaborar a Dior con Dulceida o la influencer asiática Wengie. O a Emma Chamberlain y los gemelos Dolan con Louis Vuitton.

También han hecho debutar en Youtube a veteranas de la industria como Naomi Campbell o la 'drag queen' RuPaul. Y hacen guiños a la televisión más clásica fichando a 'influencers' como nuevas presentadoras para desfiles de moda, como han hecho con Jenn Im en el desfile de Fendi en Roma. Así les permiten ofrecer nuevas perspectivas a las que sus creadores no tenían acceso como retransmitir desfiles en directo, como los de Ralph Lauren, Michael Kors o Dior, o haciendo vídeos desde el backstage.

Otra sección es Historias de estilo, que ofrecerá "una visión interna de la industria con contenidos de los favoritos de la moda, como Alexander Wang, Rosie Huntington-Whiteley y Alexa Chung".

"Nuestro objetivo es hacer de YouTube.com/Fashion un lugar diverso e inclusivo, lleno de las últimas tendencias de moda y belleza", afirma Blasberg, en la presentación del canal.