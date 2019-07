Whatsapp, Instagram y Facebook vuelven a funcionar con normalidad

Facebook ha anunciado la madrugada de este jueves que ya está 100% operativo después de la gran caída de los servicios de sus aplicaciones de Facebook, Instagram, Wahstapp y Messenger en Europa y Estados Unidos que afectó a todo el mundo desde la tarde de ayer.

Según el sitio web de Downdetector, que enumera los fallos de varios servicios de internet, los usuarios de las plataformas de Facebook comenzaron a poder enviar y recibir archivos, fotos y vídeos a medianoche.

"El problema se resolvió desde entonces y ya está operativo al 100% en todas las redes", ha confirmado Facebook en un mensaje de las seis de la mañana, lamentando "todos los inconvenientes" relacionados con este fallo.

Un portavoz de Facebook, que también habló en nombre de Instagram y WhatsApp, ha dicho que una "operación de mantenimiento" ha sido la causa del fallo que no dejaba compartir fotos ni vídeos, según han informado varios medios estadounidenses.

Miles de usuarios en diferentes partes del mundo reportaron ayer los fallos, principalmente en Europa y América del Norte, según Downdetector. Hasta la CIA se quejó de la caída mundia. "Sí, estamos afectados por #instagramdown (#panneinstagram), nosotros también", tuiteó la CIA. "No, no lo provocamos, no, no podemos ayudarte, has intentado apagar y reiniciar?"

La caída de marzo

A mediados de marzo, Facebook había experimentado la interrupción más prolongada de su historia, casi 24 horas, debido a un problema de servidores, lo que provocó reacciones divertidas y memes en los que se hacía broma con que los cibernautas aprovecharon el error para encontrarse en la vida real.

Facebook tiene 2,7 billones de usuarios activos mensuales en todas sus plataformas.

Contactado por la agencia AFP, Facebook no ha querido dar más detalles de su último fallo global, que también se dio en varios sitios de Australia y Asia.

Fallo de conexión

Ayer, miércoles, Whastapp los usuarios tenían problemas a la hora de descargar imágenes y audios. Cuando se trataba de descargar el contenido la aplicación lanzaba un aviso y pedía conexión wi-fi para completar el proceso de descarga, que aun así no conseguía llevar a cabo.

En el caso de Instagram y facebook, los usuarios tenían incidencias a la hora de subir y visualizar imágenes en las historias y el muro.

Facebook is having technical issues. Some users are not able to see pictures in Facebook, Instagram, and Messenger. According to Downdetector problems are mainly in Europe and in the US. #facebook #down pic.twitter.com/CIHVwvKO0L Filip Struhárik (@filip_struharik) 3 de juliol de 2019