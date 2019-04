Vuelven los falsos técnicos de Microsoft

Los ciberdelincuentes suelen ser recurrentes con las estafas. Los Mossos alertan ahora a través de Twitter que han vuelto los falsos trabajadores de Microsoft. Se trata de un timo telefónico cometida por falsos trabajadores de esta multinacional estadounidense con la excusa de solucionar un problema de seguridad en los ordenadores de las víctimas. Como siempre, quieren robar datos personales de los usuarios.

Reps una trucada d’algú que diu ser tècnic de Microsoft i et demana que et connectis al teu ordinador per solucionar un problema de seguretat? Atenció! És una ESTAFA. Bloquejaran el teu aparell i demanaran un rescat per alliberar-lo #Phishing pic.twitter.com/g1FJxxIaPS