Vuelve el bulo de la llamada que te pide marcar el 90#

Pasa de este mensaje. Es un bulo: "Llaman por teléfono diciendo que son del Servicio Técnico de Telecom, o Telefónica y preguntan si dispone de marcación de tonos. Con la excusa de que necesitan realizar comprobaciones de la línea piden que se marque 90#. Una vez hecho, te dicen que no hay problemas, y te dan las gracias. Resultado: han convertido tu línea en receptora de llamadas, con lo cual todas las llamadas que hagan ellos te las cobrarán a ti. Las compañías telefónicas no saben cómo detener esta trampa ni cómo evitar este fraude (Es lo que ellas dicen, total cobran igual)". Nadie te cobrará por marcar 90#, así que no lo hagas circular.

Este mensaje, titulado 'No marcar 90#', tiene más de 20 años y vuelve cícclicamente. Como ahora, que ha llevado de nuevo a la Policía Nacional a advertir a través de las redes a sus seguidores a sus seguidores que no compartan este tipo de información para evitar que se siga propagando. Anteriormente, otros colectivos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) e incluso la propia Telefónica han tenido que desmentirlo.

Ni caso... este #bulo se resiste al tiempo y continúa circulando, si lo recibes elimina directamente #StopBulos Policía Nacional 16 de noviembre de 2018