Vivir sin dolor y sin miedo

Una británica de 66 años no siente dolor alguno debido a una nueva mutación genética y tampoco experimenta situaciones de ansiedad o miedo, según publicó ayer el British Journal of Anaesthesia. Jo Cameron, residente en Escocia, se dio cuenta a los 65 años de que era diferente cuando los médicos no podían creer que no necesitara analgésicos al no sentir dolores tras someterse a una delicada operación en una mano. Ello a pesar de que los especialistas le habían advertido de que padecería intensas molestias.

Su anestesista, Devjit Srivastava, la derivó a especialistas en genética del University College London (UCL) y de la Universidad inglesa de Oxford, quienes, tras una serie de pruebas, observaron una mutación genética que impedía a Cameron sentir dolor. Estos especialistas hallaron una mutación notable en un endógeno, que no tiene la funcionalidad completa de los genes normales.

Los investigadores lo denominaron Faah-out, pero también hallaron que Cameron tenía una mutación en otro gen cercano que controla la enzima del Faah, agrega la publicación. El gen Faah es bien conocido por los médicos que investigan el dolor puesto que es vital en el proceso sensorial de los dolores, la memoria y el estado de ánimo de las personas. Los expertos han observado en laboratorio que los ratones que no tienen dicho gen han visto reducida la sensación del dolor y el nivel de ansiedad.

De acuerdo con declaraciones de Cameron a los medios, durante su vida no sentía dolores si, por ejemplo, sufría alguna quemadura, y solo se daba cuenta que se había lastimado cuando olía a carne chamuscada, y observaba además que las heridas cicatrizaban rápido. También relató que nunca tiene miedo, ni siquiera en situaciones peligrosas como un reciente incidente de tráfico.

«Yo era simplemente un alma feliz que no se daba cuenta de que hubiera algo distinto en mí», agregó la británica, que tampoco sintió dolores cuando dio a luz. «Fue muy extraño pero no sentí dolor. Fue algo realmente agradable», agregó.

Ahora que han descubierto cómo este nuevo gen identificado funciona, los expertos esperan hacer progresos en tratamientos.