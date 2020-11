VÍDEO | El conmovedor mensaje de un enfermero antes de morir por coronavirus

La pandemia del coronavirus está afectando de manera más virulenta en algunos países, como en México, el cuarto con mayor número de víctimas mortales. El caso de una de las últimas muertes en ese país ha traspasado fronteras por su emotividad: se trata del fallecimiento del enfermero Sergio Humberto Padilla Hernández de 28 años originario de Chihuahua.

Murió a causa de complicaciones por el covid-19, pero poco antes grabó un emotivo mensaje en redes sociales que se ha vuelto viral. En las imágenes Sergio le informó a sus familiares y amigos que sería intubado pero se mantenía optimista ante la situación y confiaba en salir adelante.

El enfermero chihuahuense Sergio Humberto Padilla Hernández, grabó un mensaje en video a sus familiares y amigos antes de ser intubado debido a las complicaciones del covid-19, donde les dijo que los volvería a ver, pero horas después falleció . pic.twitter.com/TtmUvJhS72 — STV Atlixco-Puebla (@STV_Atlixco) November 7, 2020

"Bueno, pues, llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante. Los volveré a ver amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”, dijo sin saber que esa en realidad estaba siendo su despedida.

Hora después falleció por covid-19 y su historia ha traspasado fronteras y está conmoviendo a miles de personas.