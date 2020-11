La victoria de Biden, por TvBoy

Lo ha vuelto a hacer. El icónico grafitero TvBoy reaparece en otro momento histórico. Tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el artista ha presentado a Joe Biden con el puño alzado al más puro estilo Rocky Balboa tras subir los escalones frontales del Museo de Arte de Filadelia, en Pensilvania. La victoria en ese Estado permitió al exvicepresidente de Obama convertirse en el nuevo presidente electo de Estados Unidos.

Junto a la última creación de TvBoy se puede leer una de las frase más recordadas de la popular serie de películas de boxeo: "Si yo puedo cambiar y tú puedes cambiar, todo el mundo puede cambiar". Es un fragmento del discurso realizado por el personaje interpretado por Sylvester Stalone frente al público ruso durante su combate con Ivan Drago, su rival en Rocky IV.

Esta pieza efímera se puede contemplar en el rincón favorito del artista, una pared de la calle del Bisbe, a escasos metros de la Plaza de Sant Jaume y la entrada al Palau de la Generalitat. En ese mismo punto, días antes, se podía contemplar una imagen de Donald Trump vestido con un traje de Superman portando una misteriosa vacuna contra el covid de color verde kriptonita.

What doesn’t kill you makes you stronger. Or not? Super @realDonaldTrump my last work in Barcelona. pic.twitter.com/DWbgwb3rBa