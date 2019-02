El Hospital Valle d’Hebrón de Barcelona ha tratado con éxito por primera vez en España con una innovadora terapia genética a un bebé con atrofia muscular espinal infantil a la que todavía no se le habían manifestado los síntomas de una patología para la que hasta ahora no existía tratamiento. Los neurólogos Francina Munell y Alfons Macaya, del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital catalán, presentaron ayer los resultados de este primer tratamiento en rueda de prensa en Barcelona, junto con la pequeña paciente, Beatriz, de nueve meses, (en fase presintomática) y su madre, Mariví. La atrofia muscular espinal infantil es una enfermedad degenerativa y de origen genético que ataca a las motoneuronas de la médula espinal y que afecta a una de cada 6.000 personas aproximadamente. La forma más grave de esta enfermedad, la denominada de tipo I, tiene una esperanza de vida que no supera los dos años, y se da la circunstancia de que dos hermanos del bebé tratado ahora fallecieron a consecuencia de esta patología.

El bebé ha recibido este tratamiento, que consiste en un pinchazo en la espalda cada cuatro meses, desde que tenía tres semanas de vida y, por ahora, ha tenido un crecimiento normal y no ha desarrollado ninguno de los síntomas de la enfermedad.