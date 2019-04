Unidad ante la catástrofe

Por supuesto que habrá que mejorar el sistema de seguridad, que los expertos en Patrimonio gastaran un poco de materia gris (no de ceniza ni cenizo) en determinar qué nuevo armazón se pondrá (restauración con madera u otros materiales?? La altura NO se va a disminuir, pues forma parte de su identidad propia), y que NO habrá ningún problema de dinero (ya se han recaudado unos 800 millones). Pero habrá que reflexionar, POR QUÉ ha sucedido este INFERNAL suceso ? QUÉ relación con lo que pasa en la entidad que dinamiza este templo ?? ETC, ETC.