El último deseo de un paciente con cáncer terminal conmueve las redes sociales

Una última cerveza con las personas a quien más ama en la vida es lo que Norbert Schemm pidió antes de morir. Y así lo hizo. Sobre la cama de un hospital y rodeado de su esposa Joanne y sus hijos Bob, Tom y John, el buen Norbert, quien pese a las sondas rodean su cuerpo, esboza una sonrisa mientras sostiene su cerveza favorita con la mano izquierda.

La foto que retrató tal momento fue compartida por su nieto y se volvió viral en Twitter: el tuit obtuvo 318.000 likes y fue compartida 30.200 veces.

"Mi abuelo falleció hoy. Anoche todo lo que quería era tomar una última cerveza con sus hijos", escribió para acompañar la imagen de su abuelo, un hombre de 87 años de edad de Appleton, Wisconsin.

"Ese momento significó mucho para mi abuelo", le dijo Adam Schemm a la sección Today de la página Web de la cadena NBC. "Puedes decir que todos saben lo que va a pasar, y sólo quieren disfrutar de estar juntos. Todos tienen esa mirada", comentó.

Schemm, que tenía cáncer de colon en etapa 4, murió a la noche siguiente. "Fueron los últimos 90 minutos juntos. Bebieron cerveza y hablaron de la familia y él hizo que todos prometieran cuidar de mi abuela. Estuvieron casados durante 65 años", contó Adam.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW