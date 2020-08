Twitter permite elegir quien puede contestar a un mensaje

Twitter lleva tiempo intentando poner un poco de educación a sus usuartios más irrespetuosos. Ahora, acaba de implantar una función que comenzó a probar el pasado mayo y que limitan las respuestas no deseadas de aquellos que entran en la red social de 280 carácteres solo para insultar y decir groserías. Y es que la empresa que dirige jack Dorsey ha decidido tomarse el tema tan en serio que hasta está avisando al presidente de EEUU Donald Trump sobre sus mensajes.

Para silenciar a estos haters y 'trolls' que solo buscan protagonismo, la interfaz permite borrar del hilo de conversaciones aquellos comentarios inapropiados o que la persona a quien se dirigen no quiera ver. Ahora, cuando un usuario escriba un mensaje, debajo aparecerá una indicación por defecto de que "Cualquier usuario puede responder", pero esto puede ser modificado para quedarse con solo Personas a las que sigues o solo Personas a las que mencionas.

La idea es que no se entrometa gente a quien nadie le ha pedido opinión y monopolicen la conversación con otros temas o desvirtuando lo que alguien ha querido decir hasta ahogar su mensaje. Hasta ahora solo se podía ocultar completamente las respuestas a un tuit, pero era algo muy poco utilizado.

DESACTIVAR RESPUESTAS

Si el tuitero opta porque su mensaje aparezca con alguna restricción, el icono de respuesta aparecerá desactivado (en gris) para indicar que no se puede responder. Lo que sí se mantiene será retuitear o retuitear con comentario; es decir, la apostilla, de la que los responsables de Twitter recuerdan que a veces tiene más audiencia que el comentario original.

Las funciones se irán aplicando con las actualizaciones de la app de Twitter. En web ya aparecen. La red social también anuncia un nuevo diseño para ordenar las réplicas y que queden anidadas al comentario que se refieren, sobre todo en los Hilos, cada vez más populares.

Las nuevas opciones son un por qué no te callas en toda regla que pretende que los hilos de mensajes tengan un sentido y realmente muestren una conversación interesante, sin salidas de tiesto ni entrometidos varios. A estos, Twitter les llama los reply guys, usuarios que se meten en el canal para insultar y decir tonterías y que hacen perder interés a muchos usuarios legítimos.

Sobre los 'reply guys', un profesor universitario,; Scott Barolo, los detalló en el 2018 en un cuadro que quería ejemplificar las conductas que se encontraban las mujeres sobre el #Metoo, y que van desde el que desmerece el acoso (gaslighter), el que justifica a los acosadores (himpathy), el que quiere explicar lo que nunca ha sufrido (mansplainer) o aquellos que se permiten cambiar el tema (sealion).

#WomeninSTEM get a lot of “Reply Guys” who repeat the same unhelpful comments.@shrewshrew and I (a woman & a man in science) have attempted to catalog those replies, to save us all the trouble of writing new responses every time.



presenting THE NINE TYPES OF REPLY GUYS



(1/n) pic.twitter.com/0ewNRJloLu