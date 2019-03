"Tu vestimenta ofende, ponte una chaqueta o te echamos del avión"

Emily O’Connor, una joven residente en Birmingham (Reino Unido), monta en un avión con destino a Tenerife. Lleva un pantalón ancho color mostaza y una mini-camiseta negra de ganchillo (fácilmente confundible con un sujetador) que deja al aire su ombligo y gran parte de la espalda. El personal de la aerolínea, Thomas Cook Airlines, se dirige a ella y le espeta: “Te sacaremos del avión si no te cubres. Tu vestimenta ofende y es inapropiada. No cumple la política de nuestra aerolínea”.

Emily, airada, se dirigió al resto del pasaje y preguntó en voz alta: “¿A alguien le ofende mi vestimenta?” Nadie dijo nada. Tras unos momentos muy tensos -siempre según la versión de Emily- uno de los responsables de la compañía cogió la bolsa de la joven con intención de echarla del avión. “Cállate, mujer patética. Ponte una jodida chaqueta”, soltó un pasajero desde su asiento. Ningún tripulante le afeó su insulto. La prima de Emily, que viajaba con ella, le ofreció una chaqueta. El personal de la compañía -que advirtió de la situación por la megafonía de la cabina- continuó mirándola y no se fueron de su lado hasta que no se la puso. Emily se quedó “enfadada y temblando”.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY